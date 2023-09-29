كاتب صحفي: الحكومة تتبنى برامج الحماية الإجتماعية

قال، الكاتب الصحفي صلاح مغاوري إن الحكومة المصرية تبنت منذ السنوات الأخيرة العديد من برامج الحماية الإجتماعية ضمن برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي يوفر هذه الحماية للفئات الأكثر احتياجا او الطبقات الفقيرة التي قد تتأثر من برنامج الاصلاح الإقتصادي.

برامج الحماية الأجتماعية تتبني الأسر الاكثراحتياجا



وأكد، مغاوري خلال مداخله هاتفية لبرنامج" هذا الصباح" المذاع على فضائية “اكسترا نيوز” أنه وفقا للاحصائات التى أجريت على الأسر المصرية وجد أن الاسر المصرية تنفق اكثر من ٤١% من إجمالى دخلها على شراء السلع الأساسية والمستلزمات الغذائية، ووجد أنه اكثر من ٥١% من الانفاق داخل الاسر الاكثر احتياجا او الاسر الفقيرة نسبيا، كما ان الاسر الاكثر احتياجا فكانت برامج الحماية الاجتماعية تسهدف الشريحة الاوسع من المواطنين خاصة ان هذه الشريحة تأثرت بالازمات العالمية والتى عاني منها العالم.