اليابان تمنح زاهي حواس الدكتوراة الفخرية في الدراسات الإنسانية

نظمت بجامعة ناجويا باليابان احتفالية قام خلالها رئيس الجامعة سيجي ياما وأساتذة الجامعة بتسليم عالم المصريات الدكتور "زاهي حواس" الدكتوراه الفخرية في الدراسات الإنسانية.

وأعلن نائب رئيس الجامعة ان زاهي حواس وصل إلى العالمية وله مصداقيه لدي شعوب العالم وأستطاع أن يدخل علم المصريات في قلوب اليابانين وله كتب ومقالات باللغة اليابانية دخلت بيوت الشعب الياباني.

حضر تسليم الجائزه العديد من المواطنين والعلماء، ومن المعروف أن زاهي حواس هو أول مصري يحصل علي الدكتوراة الفخرية من هذه الجامعة.

وتعتبر هذه الدكتوراه هي رقم 10 والتي حصل عليها من العديد من الدول المختلفه.

وبعد التكريم ألقي حواس محاضره بإسم "أسرار المومياوات" وأجاب علي أسأله الحاضرين وسجل الإحتفال العديد من الصحفين وقناة NHK اليابانية.



وأشار "حواس" إلى أن شعب الياباني له تقدير من المصرين لأنهم ساهموا في ازدهار الثقافة حيث بنوا دار الأوبرا وقدموا قرض لبناء المتحف الكبير ويقوموا بترميم مركب الشمس الثانية.

وأكد "حواس" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سوف يعلن قربيا عن موعد افتتاح المتحف المصري الكبير أهم مشروع ثقافي في القرن الحادي والعشرين.

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