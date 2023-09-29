عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

اليابان تمنح زاهي حواس الدكتوراة الفخرية في الدراسات الإنسانية

زاهى حواس
زاهى حواس

نظمت بجامعة ناجويا باليابان احتفالية قام خلالها رئيس الجامعة سيجي ياما وأساتذة الجامعة بتسليم عالم المصريات الدكتور "زاهي حواس" الدكتوراه الفخرية في الدراسات الإنسانية.

وأعلن نائب رئيس الجامعة ان زاهي حواس وصل إلى العالمية وله مصداقيه لدي شعوب العالم وأستطاع أن يدخل علم المصريات في قلوب اليابانين  وله كتب ومقالات باللغة اليابانية دخلت بيوت الشعب الياباني.

حضر تسليم الجائزه العديد من المواطنين والعلماء، ومن المعروف أن زاهي حواس هو أول مصري يحصل علي الدكتوراة الفخرية من هذه الجامعة.

وتعتبر هذه الدكتوراه هي رقم 10 والتي حصل عليها من العديد من الدول المختلفه.

وبعد التكريم ألقي حواس محاضره بإسم "أسرار المومياوات" وأجاب علي أسأله الحاضرين وسجل الإحتفال العديد من الصحفين وقناة NHK اليابانية.


وأشار "حواس" إلى أن شعب الياباني له تقدير من المصرين لأنهم ساهموا في ازدهار الثقافة حيث بنوا دار الأوبرا وقدموا قرض لبناء المتحف الكبير ويقوموا بترميم مركب الشمس الثانية.

وأكد "حواس" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سوف يعلن قربيا عن موعد افتتاح المتحف المصري الكبير أهم مشروع ثقافي في القرن الحادي والعشرين.

IMG-20230929-WA0033
IMG-20230929-WA0033
IMG-20230929-WA0030
IMG-20230929-WA0030
IMG-20230929-WA0035
IMG-20230929-WA0035
IMG-20230929-WA0032
IMG-20230929-WA0032
IMG-20230929-WA0038
IMG-20230929-WA0038
IMG-20230929-WA0034
IMG-20230929-WA0034
IMG-20230929-WA0036
IMG-20230929-WA0036
IMG-20230929-WA0037
IMG-20230929-WA0037
IMG-20230929-WA0028
IMG-20230929-WA0028
IMG-20230929-WA0039
IMG-20230929-WA0039
IMG-20230929-WA0026
IMG-20230929-WA0026
IMG-20230929-WA0027
IMG-20230929-WA0027
IMG-20230929-WA0029
IMG-20230929-WA0029
IMG-20230929-WA0031
IMG-20230929-WA0031
زاهي حواس الدكتوراه الفخرية الدكتوراه الفخرية في الدراسات الإنسانية جامعة سيجي ياما الدكتور زاهي حواس الدراسات الإنسانية الشعب الياباني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل تتغير الساعة اليوم بعد تطبيق المواعيد الشتوية الجديدة.. اعرف التفاصيل

20 درجة مرة واحدة وأمطار رعدية|الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة

أحمد ينهي حياة نورهان لرفضها الزواج منه.. ومفاجأة بشأن دخوله الجامعة بسلاح

700 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب لأول مرة منذ شهور عالميًا وعيار21 مفاجأة

سيدة تخرج من القبر وتبلغ عن زوجها: دفني عشان ياخد معاشي

أمطار رعدية تضرب 5 محافظات خلال ساعات.. والأرصاد تُحذر: اليوم الذروة

سعر الذهب اليوم الجمعة 29-9-2023

رسميا الآن|مفاجأة بسعر الدولار بعد تخلي مصر عن الأخضر بالتعاملات مع الإمارات

ترشيحاتنا

حقيقة تصميم عملة بلاستيكية جديدة من فئة الـ 50 جنيها.. الحكومة توضح

تاج الدين: إصدار قانون المسئولية الطبية في الدورة البرلمانية المقبلة

قناة مجانية تنقل مباراة الأهلي وسان جورج في دوري أبطال إفريقيا

كنيسة في جنوب أفريقيا تعلن إسرائيل دولة فصل عنصري

بعد مغادرة السفير والدبلوماسيين لأوروبا.. سفارة أفغانستان تعلق أعمالها في الهند

هل سيطبق قرار تقسيط مصاريف المدارس؟.. التعليم تُجيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالبيجامة.. جوري بكر تخطف الأنظار بهذه الإطلالة| شاهد

فستان مي عمر في مهرجان الفضائيات العربية يثير الجدل.. سعر غير متوقع

بعد خطوبتها... إطلالات أثارت الجدل لـ ابنة الفنان الراحل محمود الجندي

طريقة عمل طاسة بطاطس مقلية بالجبنة.. بأسهل الخطوات

فيديو

فنانة شهيرة تسرق ابنها من زوجته .. استأجرت 4 رجال / فيديو جراف

الميت الحي.. ظهور غريب لقائد الأسطول الروسي بعد إعلان مصرعه بهجوم صاروخي

مصر على الطريق.. اتفاقية مع الصين تجعل قناة السويس بوابة رئيسية لربط قارات العالم

أمطار رعدية| تحذير عاجل من الأرصاد بسبب حالة الطقس.. ماذا سيحدث؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

اﻟﻤﺰﻳﺪ