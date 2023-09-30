حتى المعلومات "طلعت غلط"| “تيتة رهيبة” تثير أزمة في منهج ابتدائي.. ناقد فني يكشف مفاجأة.. و"التعليم" ترد

تيتة رهيبة في منهج الصف السادس الابتدائي.. أثارت صورة الفنانة سميحة أيوب، الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، عقب ظهورها في المنهج الدراسي للصف السادس الابتدائي، تحت عنوان “شخصيات مصرية مؤثرة”.

وتفاعل رواد السوشيال ميديا مع درس الفنانة سميحة أيوب، في المنهج الجديد للصف السادس الابتدائي، وظهور صورتها ضمن "شخصيات مصرية مؤثرة”، ليعترض رواد السوشيال ميديا علي ظهور سميحة أيوب ويتساءلون عن سبب إختيارها فضلًا عن الشخصيات العامة في المجالات الاخري.

سميحة أيوب في المنهج الدراسي

خطأ في درس سميحة أيوب

وعلق الناقد الفني طارق الشناوي، علي وضع الفنان سميحة أيوب ضمن “شخصيات مصرية مؤثرة” في منهج الصف السادس الابتدائي الجديد، ولكنه اكتشف خطًأ في كتابة تفاصيل حياة الفنانة سميحة أيوب.

وكتب طارق الشناوي في منشور له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "عظيم جدا أن يتضمن منهج السنة السادسة الابتدائية اسم الفنانة القديرة سميحة ايوب ولكن الغريب والمفجع والمؤلم أن من كتب اسم سميحة أيوب ارتكب خطأ".

سميحة أيوب خريجة معهد المسرح وليس سينما

وتابع طارق الشناوي كاتبًا: "عندما أشار إلي إنها خريجة معهد السينما عام ١٩٥٢ رغم إنها خريجة معهد المسرح ولقبها هو سيدة المسرح العربي، ومعهد السينما اساسا تم افتتاحه بعد سبع سنوات من هذا التاريخ".

وعقب: "انه مع الاسف يؤكد العشوائية حتي في وضع مناهج الطلبة، اكرر تأييدي المطلق لوضع اسم العظيمة سميحة ايوب في المنهج مع شجبي المطلق لتلك الحالة من الاستسهال والسبهللة في تدوين معلومات خاطئة للطلبة تضرب عرض الحائط بما ينبغي ان يكون عليه المنهج".

منشور طارق الشناوي

معلومة سهل التأكد من صحتها

وأضاف طارق الشناوي: "لماذا لم يفكر الاستاذ واضع المنهج ان يكلف خاطره ويتصل بمدام سميحة ايوب منحها الله العمر والصحة والعافية ليتأكد من المعلومات قبل نشرها".

وأشار: "مع الاسف هذا دليل قاطع علي افتقار واضع المنهج للأسس والمنهجية حتي العادية والمباشرة في كتابة معلومة سهل جدا التأكد من صدقها او زيفها".

أين الضوء الشارد ؟

وعلق عدد كبير من قبل رواد السوشيال ميديا، علي صورة الدرس المنتشرة للفنانة سميحة أيوب من المنهج الدراسي الجديد للصف السادس الابتدائي، والتي تضمنت أن الفنانة سميحة أيوب قدمت عدد من الأعمال الشهيرة، وتم التركيز على دورها في فيلم “تيتة رهيبة”، وهو عمل كوميدي قدمته منذ سنوات مع الفنان محمد هنيدي، ما تسبب في حالة من الجدل المصحوب بسخرية.

وتساءل رواد السوشيال ميديا عن سبب تجاهل ذكر عدد أهم أعمال الفنانة القديرة سميحة أيوب الفنية، والتي على رأسها مسلسل الضوء الشادر، الذي قامت فيه سميحة أيوب بدور كبير ويقدم رسائل متنوعة.

رد وزارة التربية والتعليم علي درس سميحة أيوب

وقال شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن إلقاء الضوء على تاريخ الفنانة القديرة سميحة أيوب، كشخصية مصرية مؤثرة؛ يأتي في إطار تعريف الطلاب بأبرز الشخصيات المؤثرة في مجال المسرح، من خلال كتاب المهارات والأنشطة للصف السادس الابتدائي.

وأضاف المتحدث الرسمي، في تصريح خاص لموقع “صدى البلد”، أن الهدف الأساسي، هو تنمية ثقافة الطلاب، وتعريفهم بالشخصيات المؤثرة في عدد من المجالات المختلفة، والتي تتضمن “العلوم، والأدب، والفنون، والاقتصاد، والصناعة” من خلال كتاب المهارات والأنشطة.

وردا على ما أثير بشأن وجود أخطاء في سرد سيرة الفنانة سميحة أيوب في كتاب المهارات والأنشطة؛ أكد المتحدث الرسمي، أن الصفحات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي للتفاصيل المغلوطة المتعلقة بتاريخ الفنانة سميحة أيوب، ليست لها علاقة بكتاب الوزارة، ولا تمت له بصلة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: تناشد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وسائل الإعلام، ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، بتحري الدقة والموضوعية فيما يتم نشره من معلومات وأخبار، والاستناد للمصادر الرسمية.