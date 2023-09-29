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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سأنظر في عروض الأندية الأخرى.. محمد شريف يعلق على احتمالية رفض الأهلي ضمه

محمد شريف
محمد شريف

شارك اللاعب أحمد حسن تصريحات اللاعب محمد شريف عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

 

 

وكتب أحمد حسن:"محمد شريف: لو رفض الأهلي ضمي عند العودة إلى مصر، وقتها سأنظر إلى عروض الأندية الأخرى".

 

كشف محمد شريف، مهاجم الأهلي السابق ونادي الخليج السعودي الحالي، موقفه من الانضمام لنادي الزمالك، في حالة عودته للانضمام للدوري المصري.

وقال محمد شريف، في مداخلة هاتفية برنامج "اللعيب" عبر قناة "mbc مصر": "أن عقده ممتد مع نادي الخليج لمدة موسمين ، مشيرًا إلى أن أولويته في الدوري المصري هي العودة لصفوف النادي الأهلي"

 

 

وكان محمد شريف رحل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية إلى نادي الخليج السعودي في صفقة انتقال نهائي، وذلك لمدة موسمين قابلة للتمديد لموسم جديد.

 

أرقام محمد شريف

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