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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

هيئة ميناء دمياط تشارك في الاحتفال باليوم البحري العالمي 2023

ميناء دمياط
ميناء دمياط

شاركت هيئة ميناء دمياط في دعوة المنظمة البحرية الدولية IMO للاحتفال باليوم البحرى العالمى، بإضاءة مبنى رئاسة الهيئة باللون الأزرق بالتزامن مع مشاركة الدول الأعضاء فى المنظمة البحرية الدولية فى هذا الحدث الهام ، والذى يعقد هذا العام تحت شعار  "ماربول في عامها الخمسين - التزامنا مستمر".

ويشهد هذا العام الذكرى الخمسين لاعتماد  الاتفاقية  الدولية لمنع  التلوث  الناجم  عن السفن  ( ماربول )، وهي  المعاهدة  العالمية الأساسية  لمنع  تلوث البيئة البحرية بواسطة  السفن  لأسباب   تشغيلية  أو  عرضية .

واحتفاءً  بدور المنظمة البحرية الدولية وأعضائها في تحقيق  أهداف  هذه  المعاهدة  التاريخية ، تم دعوة  الدول الأعضاء وجميع العاملين في الصناعة البحرية للاحتفال به ، والتأكيد على استمرار الالتزام ببنود تلك المعاهدة .

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