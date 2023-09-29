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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

احتراق سيارة محملة بكابلات الكهرباء في أسيوط .. صور

احتراق سيارة محملة
احتراق سيارة محملة بكابلات الكهرباء في أسيوط

اندلع حريق في سيارة نصف نقل محملة بكابلات الكهرباء بالطريق الصحراوي الغربي ناحية مركز القوصية في أسيوط.


تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط اخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد نشوب حريق في سيارة محملة بكابلات الكهرباء بالطريق الصحراوي الغربي.

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إنتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والاسعاف وقوات الحماية المدنية والإطفاء وتبين من المعاينة والفحص نشوب حريق في السيارة رقم 3685 ب ف ط نصف نقل محملة بكابلات الكهرباء.


أسفر الحريق عن احتراق السيارة دون وقوع خسائر بشرية، تحرر محضر بالواقعة وجارٍ العرض على النيابة العامة.

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