إصابة 8 أشخاص في تصادم سيارتين بأسيوط

أصيب 8 أشخاص، اليوم الجمعة، في حادث تصادم سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي على طريق أسيوط الزراعي أمام مدخل قرية رميح بمركز منفلوط.

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط اخطارا من مأمور مركز شرطة منفلوط يفيد ورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم سيارتين ووجود مصابين.



وبالانتقال والمعاينة الأولية تبين تصادم سيارة ربع ميكروباص رقم "٦٢٩٣ ي ط ا" وسيارة ملاكى رقم "6483 د و ي" نتيجة السرعة الزائدة.



وأسفر الحادث عن إصابة " نادر.م.ا" 13 عامًا، و"مروه.م.ا" 9 أعوام، و"ايتن.م.ا" 19 عامًا، و"جودي.م.ا" 8 أعوام، وتم نقلهم إلى مستشفي منفلوط المركزي، كما أصيب "صافي.م. م"42 عامًا، و"زكريا.ع.ح" 68 عامًا، و"مريم.م.ا" 10 أعوام، و"ادم.ادهم.م" 12 عامًا وتم نقل المصابين إلى مستشفى الإيمان العام.

وجارى تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.