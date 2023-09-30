إجلاء سكان في غرب أوكرانيا بعد هجوم روسي على البنية التحتية

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن السلطات في منطقة فينيتسيا بغرب أوكرانيا أمرت بإجلاء السكان، وذلك نتيجة شن هجومًا روسيا ألحق أضرارًا بأحد مواقع البنية التحتية.

وقال فاسيل بوليتشوك، رئيس إدارة بلدة كالينيوكا، إنه في الوقت الحالي، ليس هناك داعٍ لإجلاء عام، فيما عدا المنطقة المحيطة بموقع الضربة، وكان سيرهي بورزوف حاكم المنطقة، أشار إلى استهداف موقع للبنية التحتية لم يحدده.

ويستخدم مسؤولون أوكرانيون في بعض الأحيان مصطلح البنية التحتية للإشارة إلى منشآت متخصصة في توليد الكهرباء أو غيرها من القطاعات.