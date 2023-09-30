لم نستخدم مسكنات.. مدبولي: تعاملنا مع الوضع خلال الـ 9 سنوات بجراءة

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ما تم من إنجازات على مدار الـ 9 سنوات الماضية، قائلا: القطاع الخاص في مصر لم يكن مهيئا لخوض فكرة الاستثمار في تلك الفترة، ولذلك وضعنا الخطة من أجل صياغة برنامج كامل.

وأضاف "مدبولي: خلال كلمته بـ مؤتمر حكاية وطن:" الدولة المصرية لم تكن تعمل خلال الـ 9 سنوات الماضيين في ظروف اقتصادية غير طبيعية، بل كنا نعاني من عدم استقرار أمني وسياسي، ولذلك كنا نستهدف إعادة الاستقرار للمجتمع بالتزامن مع إحداث التنمية.

واسترسل: إحنا اشتغلنا الاتنين مع بعض، تنمية وإعادة استقرار، ولذلك كان الوضع أصعب خلال الفترة، متابعا:" الوضع في ذلك الوقت كان يخوف إي حد يجي يشتغل معاك".

وأكمل:" كان عندنا جراءة في وضع وتطبيق سياسات إصلاح وانفتاح.. نحن لم نستخدم المسكنات، بل عملنا على إحداث إصلاح حقيقي".