مابتردش عليا.. حقيقة تعرض جرسون لسطو مسلح أعلى دائري الهرم بسبب خطيبته
رئيس حماية المستهلك: استقرار سعر الصرف وتراجع التضخم يدعمان مبادرات خفض الأسعار
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 18 أغسطس 2025 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي
سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الاثنين 18 أغسطس (آخر تحديث)
برلمانية: ضبط الزيادة السكانية مكسب اقتصادي ينعكس على الموازنة العامة
في ثوانٍ معدودة.. خطوات سداد فواتير الكهرباء والمياه والغاز عبر إنستاباي
خطف الأطفا.ل وسرقة أعضائهم.. الصحة تكشف: حقيقة أم شائعات| شاهد
من ضحك وفرفشة لكارثة.. إحدى ضحايا حادث طريق الواحات: خرجنا نضحك رجعنا محمولين
الخارجية الألمانية: تعليق عمل السفارة في طهران مؤقتا بانتظار تحسن الأوضاع الأمنية
بمشاركة مصطفى محمد.. باريس سان جيرمان يفوز على نانت في الدوري الفرنسي
بتعاني من ألم شديد جدا.. محمود سعد يصدم الجمهور بشأن حالة أنغام
شكرا لموقع صدى البلد.. شريف خير الله يطمئن الجمهور بعد نجاته من الغرق |خاص
توك شو

ماركو مراد لميدو: جو التويتات الساعة 2 و3 الصبح نخفها شوية

ميدو
ميدو
محمد البدوي

هاجم الإعلامي ماركو مراد، أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك السابق، بعد تصريحاته ضد البرتغالي يانيك فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك، موضحًا أنها غير مقبولة من شخص كان موضع المسؤولية منذ أسابيع قليلة.

تصريحات ميدو

قال ماركو مراد، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»: «تصريحات ميدو لو كانت من أحد الجماهير على باب الله، لكانت منطقية جدًا، لكن علشان تيجي من واحد كان في موضع المسؤولية من أسبوعين تلاتة فاتوا غير مفهومة أو منطقية تمامًا».

وأضاف: «عزيزي ميدو، أنت كنت عضو لجنة الكرة من أسبوعين تلاتة فاتوا، وتعتبر أحد كوادر نادي الزمالك، وقطاع كبير من الجمهور بيسمع كلامك ويقدرك، يعني جو التويتات الساعة 2 و3 الصبح دي رجاءً نخفها شوية، لأن لما يطلع يقول اللي يلاعب دونجا مايفهمش دي صعبة جدًا على اللاعب».

واصل تصريحاته، بأن ما قاله ميدو صعب للغاية في حق دونجا، لأنه لا يزال لاعبًا في الزمالك، وهو ما صدر ضد اللاعب كأنه «ضربة في مقتل»، متابعًا «أنت تظل وستظل كادر من كوادر الزمالك، وكل ما قلته يضرب في النادي».

ميدو أحمد حسام ميدو الزمالك فيريرا يانيك فيريرا

وزير التربية والتعليم

رسمياً.. منع "الكتب الخارجية" والمناهج غير الرسمية في المدارس بالعام الدراسي الجديد

البلوجر شاكر محظور

قرار عاجل ضد البلوجر شاكر محظور لاتهامه بغسل 100 مليون جنيه

الكارت الموحد

الكارت الموحد بديل بطاقات التموين.. كيفية استخراجه ومميزاته

مشغولات ذهبية

فقد جميع مكاسب الأسبوع.. هبوط قوي في أسعار الذهب بمصر

دولار امريكي

رسميا الآن.. تراجع سعر الدولار في 12 بنكا

حادث مطاردة فتيات الواحات

اعترافات طالب اقتصاد وسياسة بحادث مطاردة فتيات الواحات: البنات هي اللي كسرت عليا

البلوجر أم سجدة

قرار جديد من جهات التحقيق ضد البلوجر أم سجدة

صورة أرشيفية

منع الكتب الخارجية بالمدارس وتفعيل السبورات الذكية وتفعيل حصة الريادة.. قرارات عاجلة من التعليم قبل بدء العام الدراسي الجديد

أرشيفية

نتنياهو: أوفيت بوعدي بمنع قيام دولة فلججسطينية رغم ضغوط داخلية وخارجية

أرشيفية

رئيس الأركان الإسرائيلي يصادق على خطط احتلال غزة ومدة العملية 4 أشهر

الرئيس اللبناني

الرئيس جوزيف عون يعلن رفضه القاطع لتوطين الفلسطينيين في لبنان

بالصور

أميرات ديزني.. ناقد موضة يعلق على فستان أصالة في لبنان| صور

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بعدد من المحافظات

بتوقيت 2028.. هنادي مهنا تبحث عن عالم فيزيائي لإنقاذ زواجها من خيانة في المستقبل

الصحة: إغلاق 10 عيادات غير مرخصة ملحقة بفنادق في جنوب سيناء.. صور

شبيه زيزو

مفاجأة غريبة.. زيزو يظهر في تدريبات نادي الزمالك.. إيه الحكاية

علاء الساحر

فيديو الاحتجاز .. قرار عاجل بشأن البلوجر علاء الساحر وطليقته و2 آخرين

مشيرة إسماعيل راقصة

مشيرة إسماعيل تكشف أسرار مشوارها الفني وترد على حقيقة كونها راقصة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: استنساخ رباعيات صلاح جاهين

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

