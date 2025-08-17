ميدو يهاجم مدرب الزمالك بعد التعادل مع المقاولون: «بلاش فتي!»

وجه أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، انتقادات لاذعة للجهاز الفني للفريق الأبيض بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، بسبب اختياراته في مباراة المقاولون العرب الأخيرة بالدوري.

وكتب ميدو عبر حسابه على منصة إكس: «أي مدرب يبدأ بدونجا في تشكيل الزمالك يبقى مش عارف يقيم اللاعيبة كويس. وأي مدرب يبدأ بناصر ماهر كوينج رايت، خصوصًا بعد مباراة سيراميكا، يبقى مش عايش معانا».

وأضاف: «أحمّل ضياع نقطتين مهمين جدًا لمدرب الزمالك. بصراحة حتى كلمة فيريرا مش قادر أنطقها.. خسارة إن الفريق ما استغلش الانطلاقة الجيدة بعد مباراة سيراميكا».

وتابع ميدو: «الدوري لسه طويل، لكن منافسي الزمالك شرسين وما بيضيعوش نقاط بسهولة. الموسم الحالي مش مستحمل أخطاء زي اللي حصلت امبارح. العب بتشكيل صح وبلاش فتي».



