شوط بلا أنياب.. تعليق مثير من الدردير على تعادل الزمالك أمام المقاولون

عائلات المحتجزين الإسرائيليين: الوقت ينفد وإذا لم نستعد أبناءنا الآن فسنفقدهم إلى الأبد
مقتل شخصين وإصابة آخرين في انهيار أرضي بمومباي بسبب الأمطار الغزيرة
أجمل دعاء تقوله الصبح .. يريح بالك ويشرح صدرك
زفة تتحول إلى مأتم.. مصرع 4 أشخاص وإصابة 5 آخرين في حادث مأساوي بالأقصر
ترامب يدعو زعماء أوروبيين للقاء زيلينسكي غدا في البيت الأبيض
لاتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء.. التيك توكر ليلى أحمد تواجه هذه العقوبة
إطلاق أول دبلوم للمعلمين المصريين على أنشطة التعلم الياباني «توكاتسو»
بدء امتحان اللغة الأجنبية الثانية بجميع لجان الدور الثاني للثانوية العامة 2025
تحرك مفاجئ في أسعار الدواجن الآن.. كم وصل الكيلو في الأسواق؟
الصور الأولى لحادث إنقلاب أتوبيس بالطريق الصحراوي الغربي بأسيوط
وظائف متاحة في وزارة الكهرباء.. اعرف الشروط والتفاصيل
ألفاظاً خادشة للحياء| تجديد حبس البلوجر أم عدي
رياضة

باسنتي ناجي

علق الناقد الرياضي عمرو الدردير علي تعادل الزمالك امام المقاولون العرب.

وكتب عمرو الدردير :"الزمالك يسقط في فخ التعادل مع المقاولون ، الفريق اضاع شوط اول بلا انياب ، البرازيلي إلفينا موهبة تبشر بالخير ، لماذا تأخرت تغييرات فيريرا للشوط الثاني".

وتغنّى تامر عبد الحميد "دونجا"، نجم الزمالك السابق، بصفقة الزمالك الجديدة، البرازيلي خوانا ألفينا، بعد مباراة الفريق أمام المقاولون العرب في الدوري.

وتعادل الزمالك سلبيًا مع نظيره المقاولون العرب في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس ضمن الجولة الثانية من بطولة الدوري.

وقال تامر عبد الحميد في تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي خالد الغندور عبر قناة المحور:
"أنا ممكن أحدد اللاعب الكويس واللاعب الضعيف لما يكون عنده عنصر قوة وعنده جرأة".

وتابع: "خوانا جسمه ضعيف وقصير، لكنه يمتلك عنصر قوة مثل مصطفى فتحي أو آدم كايد، بينما قوة بعض اللاعبين الآخرين غير مكتملة".

وأكمل: "شوفنا اللاعب يتحرك ويقوم بعمله في سيراميكا، لكن هذا توظيف من المدير الفني فقط، مش أكثر. للأسف، مش هقدر أحكم على المدير الفني حاليًا ولازم أستنى خمس أو ست مباريات".

