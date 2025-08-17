قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد إعلان إغلاق شاع 26 يوليو .. خريطة الشوارع والمسارات البديلة
"المخالفين هيتحاسبوا".. 8 ممنوعات ومحظورات يجب تجنبها في المدارس بالعام الدراسي الجديد
الوزراء: مصر تبذل جهودًا كبيرة في مجال الأنشطة الريادية المعتمدة على التكنولوجيا
خريطة مرورية لـ شوارع القاهرة والجيزة وتجنب الكثافات والازدحام
وزير الصحة يعلن انخفاض معدلات الزيادة السكانية
الاستثمار: بدء تشغيل 4 مناطق حرة جديدة بالعاشر وأكتوبر والعلمين وبرج العرب نهاية 2026
رقم تاريخي.. وزير الزراعة يعلن تجاوز تمويل مشروع البتلو 10 مليارات جنيه لصالح أكثر من 45 ألف مستفيد
الأرصاد تزف بشرى جديدة للمواطنين حول حالة الطقس ودرجات الحرارة.. تفاصيل
الشرطة تغلق 4 طرق رئيسية بسبب إضراب واسع في إسرائيل
قمة بلا اختراقات.. ولكنها تركت أثرًا| مشاهد رمزية وتفاصيل مثيرة من لقاء ألاسكا
ثنائي الزمالك على رأس اختيارات حسام حسن لمعسكر منتخب مصر المقبل
ميرتس ينتقد قمة ألاسكا: بروتوكول مبالغ فيه رفع من شأن بوتين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

الزمالك يغلق صفحة المقاولون.. ويبدأ الاستعداد لمودرن سبورت في الدوري

الزمالك
الزمالك
القسم الرياضي

أغلق الجهاز الفني للزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، ملف مواجهة المقاولون العرب في الجولة الثانية من الدوري الممتاز، ليتجه بكامل تركيزه نحو الاستعداد للمباراة المقبلة أمام مودرن سبورت، المقررة الخميس القادم ضمن منافسات الجولة الثالثة من البطولة.

ويعمل فيريرا وجهازه المعاون على تجهيز الفريق بأفضل صورة ممكنة، من خلال معالجة الأخطاء التي ظهرت في اللقاء الأخير، إلى جانب رفع الجاهزية البدنية والفنية للاعبين، لضمان مواصلة البداية الإيجابية للفريق في مشواره بالدوري وتعزيز موقعه في جدول الترتيب بانتصار جديد.

ومن المنتظر أن تشهد تدريبات الزمالك في الأيام المقبلة اهتمامًا بالجوانب التكتيكية والخططية، مع متابعة حالة بعض العناصر التي لم تحصل على فرص كافية للمشاركة، وهو ما قد يفتح الباب أمام تغييرات محدودة في التشكيل الأساسي، تبعًا لرؤية الجهاز الفني ومتطلبات المباراة.

يُشار إلى أن الفريق الأبيض استهل مشواره في الدوري بالفوز على سيراميكا كليوباترا بثنائية نظيفة، قبل أن يلتقي المقاولون العرب في الجولة الثانية، وسط دعم جماهيري كبير وطموحات بمواصلة الانتصارات والمنافسة بقوة على لقب البطولة.

الزمالك نادي الزمالك اخبار الزمالك المقاولون مودرن سبورت الدوري المصري

فيديو

إليسا

إليسا تنجح في تجنب السقوط على المسرح خلال حفل الساحل الشمالي

