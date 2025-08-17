الزمالك يغلق صفحة المقاولون.. ويبدأ الاستعداد لمودرن سبورت في الدوري

أغلق الجهاز الفني للزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، ملف مواجهة المقاولون العرب في الجولة الثانية من الدوري الممتاز، ليتجه بكامل تركيزه نحو الاستعداد للمباراة المقبلة أمام مودرن سبورت، المقررة الخميس القادم ضمن منافسات الجولة الثالثة من البطولة.

ويعمل فيريرا وجهازه المعاون على تجهيز الفريق بأفضل صورة ممكنة، من خلال معالجة الأخطاء التي ظهرت في اللقاء الأخير، إلى جانب رفع الجاهزية البدنية والفنية للاعبين، لضمان مواصلة البداية الإيجابية للفريق في مشواره بالدوري وتعزيز موقعه في جدول الترتيب بانتصار جديد.

ومن المنتظر أن تشهد تدريبات الزمالك في الأيام المقبلة اهتمامًا بالجوانب التكتيكية والخططية، مع متابعة حالة بعض العناصر التي لم تحصل على فرص كافية للمشاركة، وهو ما قد يفتح الباب أمام تغييرات محدودة في التشكيل الأساسي، تبعًا لرؤية الجهاز الفني ومتطلبات المباراة.

يُشار إلى أن الفريق الأبيض استهل مشواره في الدوري بالفوز على سيراميكا كليوباترا بثنائية نظيفة، قبل أن يلتقي المقاولون العرب في الجولة الثانية، وسط دعم جماهيري كبير وطموحات بمواصلة الانتصارات والمنافسة بقوة على لقب البطولة.