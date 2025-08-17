قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ثنائي الزمالك على رأس اختيارات حسام حسن لمعسكر منتخب مصر المقبل
ميرتس ينتقد قمة ألاسكا: بروتوكول مبالغ فيه رفع من شأن بوتين
حاول إنقاذ ابنه فمات غريقا.. الصدمة تسيطر على نجوم الفن بعد وفاة تيمور تيمور
بعد محادثات رومانسية مع الأطفال.. تحقيق أمريكي في ممارسات ميتا المثيرة للجدل
الأنبا عمانوئيل يشهد تصفيات مسابقة الكتاب المقدس بدار المطرانية بالأقصر
اعتدى على 3 أطفال وصورهم في أوضاع مخلة.. توربيني البحيرة يواجه هذه العقوبة
الصحة تكشف حقيقة تعرض طفل للإهمال الطبي خلال علاجه بمعهد ناصر
منع التدخين والتنمر والعنف.. تفاصيل الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد
الوزير يتفقد مصانع المنطقة الصناعية بـ15 مايو.. وتشكيل لجنة لدراسة استغلال خام الحديد المصري
تداول امتحان فرنساوي الدور الثاني للثانوية العامة بتليجرام.. والتعليم تتتبعها
تعرف على درجات الحرارة وحالة الطقس اليوم الأحد
تعرف على أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أحمد بلال يهاجم فيريرا: «ارتكب كوارث فنية مع الزمالك»

منار نور

شن أحمد بلال، نجم الأهلي السابق، هجومًا حادًا على البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للزمالك، منتقدًا أسلوب إدارته للمباريات وتوظيفه للاعبين.

وقال بلال، خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة النهار: «فيريرا لم يكتشف قدرات لاعبي الزمالك حتى الآن، وبلغة كرة القدم ارتكب كوارث. لاعب كل إمكانياته في وسط الملعب أو صانع ألعاب، يقوم بتوظيفه كجناح! ده معناه إنه مش شايف اللاعب ولا عارف إمكانياته».

وأضاف: «هل فيريرا لم يشاهد مباريات الزمالك قبل قدومه؟ في أول مباراة أمام سيراميكا كليوباترا لم يستطع تقييم الفريق، وهذه مشكلة كبيرة. طيب هيفوق إمتى؟».

وتابع: «التغييرات التي أجراها أمام المقاولون لم يكن لها أي تأثير، وخوان الفينا لعب بشكل فردي، ولم يظهر للفريق أي جملة تكتيكية واضحة. صحيح أن الزمالك يدافع بشكل منظم في الخط الخلفي، لكن الأزمة الكبرى تكمن في غياب الحلول الهجومية. أمام سيراميكا لم يكن سوى فرصة واحدة تقريبًا، واليوم لم نرَ سوى كرة الونش في نهاية اللقاء».

الأرصاد

تحذير من ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات.. الأرصاد تعلن مفاجأة غدًا

تيمور تيمور

مات غريقا.. سبب وفاة مدير التصوير والممثل تيمور تيمور

قرار حكومي

قرار حكومي عاجل يغير حياة مستأجري الإيجار القديم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد 17 أغسطس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد 17 أغسطس

تيمور تيمور

بطل أنقذ ابنه ودفع حياته ثمنًا.. اللحظات الأخيرة في حياة مدير التصوير تيمور تيمور

تيمور تيمور

زوجته انهارت بالمستشفى.. انتهاء إجراءات دفن مدير التصوير تيمور تيمور

أسعار الدواجن

تحرك أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 17-8-2025 .. اعرف الكيلو وصل كام؟

تيمور تيمور

من السباحة للغرق.. تفاصيل وفاة مدير التصوير تيمور تيمور بالساحل الشمالي

تيمور تيمور

شاب شاطر وطيب.. وفاء عامر تنعى مدير التصوير الراحل تيمور

عمرو دياب - منة عدلي القيعي

يا بخته.. عمرو دياب يفاجئ منة عدلي القيعي في حفلته

انوسة كوتة و زوجها الفنان القدير الراحل محمد رحيم

أنوسة كوتة تكشف أسرارألبوم محمد رحيل الجديد: «جينز» كتبها قبل وفاته |فيديو

بالصور

مهرجان القلعة 33.. خالد سليم يعانق وجدان الجمهور على مسرح المحكي

خالد سليم
خالد سليم
خالد سليم

طريقة تخزين الأيس كوفي في الفريزر

الايس كوفي
الايس كوفي
الايس كوفي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا د. علي مصيلحي

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: على جسر الثقة نمضي

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

