أحمد بلال يهاجم فيريرا: «ارتكب كوارث فنية مع الزمالك»

شن أحمد بلال، نجم الأهلي السابق، هجومًا حادًا على البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للزمالك، منتقدًا أسلوب إدارته للمباريات وتوظيفه للاعبين.

وقال بلال، خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة النهار: «فيريرا لم يكتشف قدرات لاعبي الزمالك حتى الآن، وبلغة كرة القدم ارتكب كوارث. لاعب كل إمكانياته في وسط الملعب أو صانع ألعاب، يقوم بتوظيفه كجناح! ده معناه إنه مش شايف اللاعب ولا عارف إمكانياته».

وأضاف: «هل فيريرا لم يشاهد مباريات الزمالك قبل قدومه؟ في أول مباراة أمام سيراميكا كليوباترا لم يستطع تقييم الفريق، وهذه مشكلة كبيرة. طيب هيفوق إمتى؟».

وتابع: «التغييرات التي أجراها أمام المقاولون لم يكن لها أي تأثير، وخوان الفينا لعب بشكل فردي، ولم يظهر للفريق أي جملة تكتيكية واضحة. صحيح أن الزمالك يدافع بشكل منظم في الخط الخلفي، لكن الأزمة الكبرى تكمن في غياب الحلول الهجومية. أمام سيراميكا لم يكن سوى فرصة واحدة تقريبًا، واليوم لم نرَ سوى كرة الونش في نهاية اللقاء».