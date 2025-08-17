القادم أفضل.. أسامة حسن يطمئن جماهير الزمالك بعد التعادل مع المقاولون

علق نجم الزمالك السابق أسامة حسن علي تعادل الزمالك امام المقاولون.

وكتب أسامة حسن عبر فيسبوك:"لاتقلق القادم افضل".

وتغنّى تامر عبد الحميد "دونجا"، نجم الزمالك السابق، بصفقة الزمالك الجديدة، البرازيلي خوانا ألفينا، بعد مباراة الفريق أمام المقاولون العرب في الدوري.

وتعادل الزمالك سلبيًا مع نظيره المقاولون العرب في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس ضمن الجولة الثانية من بطولة الدوري.

وقال تامر عبد الحميد في تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي خالد الغندور عبر قناة المحور:

"أنا ممكن أحدد اللاعب الكويس واللاعب الضعيف لما يكون عنده عنصر قوة وعنده جرأة".

وتابع: "خوانا جسمه ضعيف وقصير، لكنه يمتلك عنصر قوة مثل مصطفى فتحي أو آدم كايد، بينما قوة بعض اللاعبين الآخرين غير مكتملة".

وأكمل: "شوفنا اللاعب يتحرك ويقوم بعمله في سيراميكا، لكن هذا توظيف من المدير الفني فقط، مش أكثر.

للأسف، مش هقدر أحكم على المدير الفني حاليًا ولازم أستنى خمس أو ست مباريات".