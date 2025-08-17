خالد الغندور يكشف موقف ناصر ماهر من مركزه في الزمالك

أكد الإعلامي خالد الغندور أن ناصر ماهر، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، يتمسك باللعب في مركزه الأصلي بوسط الملعب، رافضًا الاعتماد عليه في مركزي الجناح الأيمن أو الأيسر.

وقال الغندور، خلال برنامجه «استاد المحور» عبر قناة المحور، إن اللاعب شدد على أن مركز صناعة اللعب هو الأنسب له داخل الملعب، مشيرًا إلى أن توظيفه في الأطراف لن يمنح الفريق الاستفادة الكاملة من قدراته.

وأضاف: «المدرب المميز هو من يعرف كيفية استغلال إمكانات لاعبيه، ويضع كل لاعب في المركز الذي يستطيع من خلاله صناعة الفارق».