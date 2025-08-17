يانيك فيريرا مدرب الزمالك يغادر مستشفى الدفاع الجوي

غادر البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني لفريق الزمالك، مستشفى الدفاع الجوي فجر اليوم، الأحد، بعد خضوعه لفحوصات طبية مطمئنة، عقب الوعكة الصحية التي تعرض لها عقب مواجهة المقاولون العرب في الجولة الثانية من الدوري الممتاز.

وكان فيريرا قد شعر بإرهاق قبل انطلاق اللقاء، إلا أن الأعراض ازدادت بعد المباراة، ليتم نقله إلى المستشفى برفقة جون إدوارد المدير الرياضي للنادي، حيث خضع لفحوصات أكدت استقرار حالته الصحية.

ويأتي ذلك في الوقت الذي طوى فيه الجهاز الفني للزمالك صفحة مباراة المقاولون العرب، من أجل التركيز على التحضيرات الخاصة بمواجهة مودرن سبورت يوم الخميس المقبل في الجولة الثالثة من الدوري.

ويكثف الفريق استعداداته على المستويين الخططي والبدني، مع العمل على تصحيح بعض الأخطاء التي ظهرت في المباراة الأخيرة، للحفاظ على الانطلاقة القوية ومواصلة سلسلة النتائج الإيجابية.