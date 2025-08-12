برسالة رومانسية.. ميدو يحتفل بعيد ميلاد زوجته

أحتفل أحمد حسام ميدو، لاعب نادي الزمالك السابق بعيد ميلاد زوجته عبر حسابة الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و نشر ميدو صور رومانسية برفقة زوجته و علق كاتبا:عيد ميلاد سعيد حبي.

و كان قد علق أحمد حسام ميدو، لاعب نادي الزمالك السابق، على الفوز أمام سيراميكا كليوباترا بهدفين دون رد في أولى جولات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكتب ميدو عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: “صباح الخير صباح فوز الزمالك العظيم في أولى مبارياته في الدوري هذا الموسم أمام خصم منظم يمتلك مجموعة جيدة من اللاعبين”.

وتابع: “عجبني امبارح شيكو بينزا لاعيب عنده شخصية وهيتطور لما ينسجم أكثر مع الفريق، عجبني أدم كايد أوي لاعيب لمسته حلوة حريف لاعيب لايق على الزمالك وعجبني إن الزمالك بيدافع كويس واللاعيبة ملتزمه بأدوارها الدفاعية وعندها إصرار ماتستقبلش أهداف”.

وأضاف: “الزمالك لما بيبقى كويس الدوري المصري بيبقى ليه طعم مش بقول كده علشان زمالكاوي كل الزمالكاوية هيفضلوا يشجعوا الزمالك بروحهم وبدمهم حتى ولو عاشر الدوري بقول الكلام ده رسالة للي كان بيحارب إن الزمالك يقع”.

وأختتم: “الزمالك هيفضل كبير منافس شرس على كل البطولات بفضل جمهوره العظيم.. عاش الزمالك”.