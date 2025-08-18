قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وفاة نجل شقيق الفنان سامح حسين
ماكرون: بوتين يريد استسلام أوكرانيا
حكم الصلاة على النبي بعد الأذان.. منزلة عظيمة لا تنبغي إلا لعبد
بسبب المخدرات.. عرض البلوجر لي لي على الطب الشرعي
احذر.. تسمية طفلك باسم مخالف للشرائع السماوية يغرمك 100 جنيه
بطلة سموحة دينا علاء تنبأت بوفاتها بمنشور على فيس بوك
تل أبيب تشتعل .. متظاهرون إسرائيليون يحرقون محيط مقر الليكود والشرطة ترد بالقوة | صور
جوردون موراي S1 LM الجديدة.. سيارة تعيد تعريف القوة | صور
تبدأ في هذا الموعد.. رابط مباشر للتسجيل في المرحلة الثالثة 2025
شرطة الاحتلال: اعتقال 6 متظاهرين وفتح جميع الطرق في تل أبيب
مستشارة قضائية بالحكومة الإسرائيلية تتهم وزير العدل بخرق قرار المحكمة العليا
جمال شعبان: الفول نعمة.. ربنا يحفظها من الزوال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

إسعاد يونس تحمل الصقر في صاحبة السعادة

إسعاد يونس
إسعاد يونس

خصصت الفنانة إسعاد يونس، حلقة اليوم الأحد، من برنامجها صاحبة السعادة، المذاع عبر قناة دي ام سي، عن التراث الشعبي لمدينة جمصة.

وخلال اللقاء استضافت إسعاد يونس، ضيف يعمل في مجال الفنون الشعبية في المدينة ومعه طائر صقر.

والتقطت إسعاد يونس صورة مع الصقر قبل أن تقوم بحمله على ذراعها، أثناء الفقرة في برنامجها صاحبة السعادة.

ونشرت الصفحة الرسمية لـ dmc، برومو الحلقة مع تعليق: "صاحبة السعادة إسعاد يونس تكتشف أسرار مدينة جمصة بحكايات وأكلات مميزة من أهلها.. تابعونا اليوم الأحد، الساعة 10 مساء".

وتعد الحلقة بمثابة دعوة مفتوحة للتعرف على جمال جمصة وأهلها، الذين جمعوا بين الحرفية والبساطة والروح المصرية الأصيلة.

ويشارك في الحلقة الدكتور وائل رزق المدير الفني لفرق الإنقاذ بشاطئ جمصة، الذي يتحدث عن جهود الإنقاذ وأمان المصطافين، وراندا محمد السيد صاحبة مسمط فواكه المدبح التي تقدم تجربة فريدة في عالم الأطعمة البحرية.

كما حضر هيثم حمدنا الله المصور المتجول على الشاطئ، ومحمود أحمد بخيت البائع المتجول للعوامات، وأحمد عباس الذي يحول قواقع البحر إلى أعمال فنية مبهرة.

وتسلط الحلقة الضوء على تجارب محمد شطا صاحب معمل الآيس كريم الشهير بجمصة، ومحمود حسين بائع خد الجميل على الشاطئ، ومصطفى الدمياطي صاحب مطعم الدمياطي، إلى جانب محمود أبو عوف مالك سلسلة فروع حلواني أبو عوف بجمصة.

إسعاد يونس طائر صقر جمصة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البلوجر شاكر محظور

قرار عاجل ضد البلوجر شاكر محظور لاتهامه بغسل 100 مليون جنيه

الكارت الموحد

الكارت الموحد بديل بطاقات التموين.. كيفية استخراجه ومميزاته

حادث مطاردة فتيات الواحات

اعترافات طالب اقتصاد وسياسة بحادث مطاردة فتيات الواحات: البنات هي اللي كسرت عليا

البلوجر أم سجدة

قرار جديد من جهات التحقيق ضد البلوجر أم سجدة

تيمور تيمور

أطباء الطوارئ يفجرون مفاجأة عن سبب غرق تيمور تيمور.. تفاصيل

الايجار القديم - صورة تعبيرية

للأرمل والمطلقات.. كيفية الحصول على وحدة بديلة للايجار القديم

جانب من الواقعة

مصدر أمني بالشرقية..نقوم فحص فيديو سحل سيدة هرية رزنة لضبط المتهم

معاشات سبتمبر

رسميًا.. موعد صرف معاشات سبتمبر 2025 بعد آخر قرار بالزيادة

ترشيحاتنا

النمو الاقتصادي

تحسن الجنيه وقفزة في التحويلات.. خبراء: الاقتصاد المصري يستعيد الثقة ويجذب الاستثمارات

مجلس النواب

إشادة برلمانية بالتحركات الدبلوماسية المصرية ضد أوهام إسرائيل الكبرى

رضا صقر

رئيس حزب الاتحاد: مصر تدق ناقوس الخطر مجددا وتحذر من عواقب كارثة التهجير

بالصور

أميرات ديزني.. ناقد موضة يعلق على فستان أصالة في لبنان| صور

أصالة
أصالة
أصالة

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بعدد من المحافظات

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بعدد من المحافظات
إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بعدد من المحافظات
إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بعدد من المحافظات

بتوقيت 2028.. هنادي مهنا تبحث عن عالم فيزيائي لإنقاذ زواجها من خيانة في المستقبل

هنادي مهنا
هنادي مهنا
هنادي مهنا

فيديو

ايمان عبد اللطيف

تفاصيل مؤلـ.مة في حـ.ادث سيدة الشرقية

شبيه زيزو

مفاجأة غريبة.. زيزو يظهر في تدريبات نادي الزمالك.. إيه الحكاية

علاء الساحر

فيديو الاحتجاز .. قرار عاجل بشأن البلوجر علاء الساحر وطليقته و2 آخرين

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بعدد من المحافظات

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بعدد من المحافظات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: استنساخ رباعيات صلاح جاهين

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد