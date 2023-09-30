إصلاح حقيقي.. مدبولي: اشتغلنا على محاربة الفقر في ظل أزمات متتالية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، :"احنا مخدناش بطريق المسكنات.. احنا اشتغلنا بجد على إصلاح حقيقي كانت بالنسبة لنا من المستحيلات في هذه الفترة"، متابعًا أنه تم اتباع تحركات جادة للحد من الفقر.



وأضاف “مدبولي” خلال كلمته اليوم بـ مؤتمر “حكاية وطن”، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: “اشتغلنا على كل أبعاد الفقر مش بُعد واحد”، موضحًا: “احنا بنشتغل من 2011 لحد هذه اللحظة في ظل اقتصاد أزمة”.



وتابع رئيس الوزراء: “احنا شغالين في ظل أزمات متتالية ومعندناش رفاهية العمل في أمور مستقرة”.

و استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، حال عددًا من الدول من أجل توضيح كيف تتقدم الدول بفضل التنمية ومن هذه الدول الصين واليابان وسنغافورة وماليزيا، معقبًا: “الموضوع بياخد وقت ومش بيحصل بين يوم وليلة.. والدول دي ركزت على أساس وهو التنمية”.



وانطلق اليوم السبت 30 سبتمبر، مؤتمر "حكاية وطن " ويستمر حتى 2 أكتوبر المقبل بفندق الماسة بالعاصمة الجديدة برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي فضلًا عن عدد كبير من ممثلي المجتمع المصري وأطيافه المختلفة فضلًا عن الخبراء والمتخصصين في شتى المجالات.



