عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مدبولي عن أزمة الكهرباء: استثنائية ومش لازم تنسينا كنا فين ووصلنا لإيه

مصطفى مدبولي، رئيس
مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ما تم من إنجازات على مدار الـ 9 سنوات الماضية، في قطاع المياه والصرف الصحي، قائلا: سنصل إلى 100% من تغطية الصرف الصحي في مصر، مع نهاية مشروع حياة كريمة.

وأضاف "مدبولي" خلال كلمته بـ مؤتمر حكاية وطن،: توسعنا في تحليه المياه، حيث وصل حجم انتاجنا إلى مليون و200 مكعب خلال 9 سنوات، بدلا من 80ألف متر مكعب في اليوم

واسترسل: تكلفنا ما يقارب من.1.8 تريليون جنيه، من أجل بناء بنية أساسية لشبكة الكهرباء، تستمر وتخدم  لـ 30 عام، ورفعنا قدراتنا ووصلنا إلى 59 ألف ميجا وات.

وأكمل:" مش عايزين أزمة الكهرباء التي حصلت بشكل مؤقت خلال الأيام الماضية تنسينا إحنا  كنا فين وصلنا لأيه"، متابعا: نستهدف تعدد مصادر الطاقة.

وأوضح أننا نستهدف أن يكون 42% من إجمالي الطاقة المولدة في مصر جديدة ومتجددة، منوها بأننا أصبحنا مركزا إقليميا لتجارة وتداول البترول والغاز.
 

مدبولى مصطفى مدبولي رئيس الوزراء قطاع المياه حياة كريمة الكهرباء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موقف مصر من العاصفة إلياس وهل تتأجل الدراسة؟

900 جنيه رسميًا|الذهب ينهار إلى مستويات مفاجئة عالميا.. وهذا سعر عيار21 الآن

نفذت وعودها| قرارعاجل من الحكومة بشأن أسعار السكر بعد وصوله لـ40 جنيهًا

Ain Ghazal statues.. لغز تماثيل عين غزال حير العالم..أختفت من مكان اكتشافها

بعد وصوله 40 جنيهًا|مفاجأة بأسعار السكر بعد ساعات من قرار الحكومة العاجل

الفنان يوسف منصور: ألقوني في القمامة عند ولادتي| ويكشف مفاجأة عن الراحلة سوزان تميم.. وقصة حبه مع نيللي

لن أرتاح حتى يحاكم ترامب.. تعليق أول مدان في قضية تزوير جورجيا

فقأ عينيها والسبب صادم.. مأساة ممرضة السلام مع تاجر المخدرات| تفاصيل مثيرة

ترشيحاتنا

أمانة تنظيم حماة الوطن تختتم جولات الأسبوع الرابع لدعم السيسي في الانتخابات المقبلة

رئيس الوزراء: لم تكتمل لمصر تجربة تنموية سوى تجربة محمد علي| فيديو

بعد 8 سنوات على رحيل الأب .. وفاة ابن سامي العدل

مدبولي: الدولة التي لا تملك غذائها لا تملك قرارها

4 ملايين فدان.. الحكومة تزف خبرا سارا للمواطنين

مدبولي: 152 فرصة استثمارية لتقليل فاتورة الاستيراد إلى 25 مليار جنيه| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

6 أبراج غير مسؤولة| هل أنت منها

أخت العريس.. ناقد موضة يحرج دنيا سمير غانم بسبب فستانها| شاهد

4 أمراض يمكن تجنبها عند الحد من الجلوس لفترات طويلة.. تعرف عليها

ملابس غادة عبد الرازق في باريس تثير الجدل.. سعر خرافي

فيديو

فتحت دماغه.. زوجة سعد الصغير تعتدي عليه بشيشة في شارع الهرم|فيديو جراف

فشل في الكليتين.. السيسي يأمر بعلاج بطل مصر لكمال الأجسام| فيديوجراف

افتعال الأزمات بدأ قبل سباق الانتخابات ورد حاسم من الهيئة الوطنية| فيديوجراف

جمهوره طالبة بتوضيح التفاصيل.. زواج تامر عاشور من المذيعة نانسي نور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

اﻟﻤﺰﻳﺪ