4 ملايين فدان.. الحكومة تزف خبرا سارا للمواطنين

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء إنه سيتم إضافة 4 مليون فدان للرقعة الزراعية في مصر، معقبًا: “احنا لحد هذه اللحظة أضفنا 1.7 وسيتم إضافة ما يقرب من 2.5 خلال العامين القادمين.. وكل ذلك من أجل تحقيق الأمن الغذائي لدولة كل سنة تزيد 2 مليون شخص"،

وتابع:" إذا لم يتم عمل هذه المشروعات سيتم مضاعفة فاتورة الغذاء برقم هيتضاعف خلال سنين بسيطة جدًا".



وأكد “مدبولي” خلال كلمته اليوم في مؤتمر “حكاية وطن”، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، :"عشان نبني صناعة حقيقية احنا محتاجين وقت وجهد"، لافتًا إلى أن قطاع الصناعة من أكثر القطاعات التي تعمل فيها الدولة بقوة وتقدم له مجهود غير مسبوق، معقبًا: “الموضوع بيستغرق وقت”.



وتشهد قاعة الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة، انطلاق مؤتمر "حكاية وطن"، اليوم السبت حتى الإثنين المقبل، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من الوزراء، والسياسيين، والشباب والإعلامين وممثلين من جميع فئات المجتمع، وذلك لعرض إنجازات الدولة المصرية في مختلف المجالات.