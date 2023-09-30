سنريكم نادي الرجولة.. حسين لبيب يرد على هتافات جماهير الأهلي

علق حسين لبيب المرشح على منصب رئيس نادي الزمالك، على هتافات جماهير النادي الأهلي ضده خلال مباراة سان جورج الإثيوبي، أمس الجمعة، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وهتفت جماهير الأهلي : " حسين يا لبيب.. لو راجل خد لعيب"، ردا على تصريحات حسين لبيب الأخيرة بأنه من الممكن أن يضم لاعبا من الأهلي.

وقال حسين لبيب - خلال اجتماعه مع بعض أعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك للترويج لبرنامجه الانتخابي - ردا على هتافات جماهير الأهلي: “ مية مية.. هنوريهم إن نادي الزمالك نادي الرجولة”.

الزمالك يواجه أرتا سولار

في سياق آخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي، اليوم السبت، في تمام السابعة مساءً على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات إياب دور الـ 32 من بطولة الكونفدرالية.

وخسر الزمالك أمام أرتا سولار بهدفين دون رد في لقاء الذهاب.