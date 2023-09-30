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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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التنمية المحلية: انطلاق الأسبوع التدريبي الثامن غدا

الدورات التدريبية
الدورات التدريبية بمركز سقارة

ينظم مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة فى أسبوعه التدريبي الثامن والذي يبدأ غداً الأحد الموافق 1/10/2023 دورة المراكز التكنولوجية في تعظيم الموارد المحلية بالتعاون مع برنامج التنمية المحلية بصعيد  مصر بالوزارة واتحاد البلديات الهولندية وذلك بتكليف من فخامة رئيس الجمهورية ويستفيد منها 30 متدرب من العاملين بالمراكز التكنولوجية ولجان المتابعة بها، وتأتى الدورة تماشياً مع توجهات الدولة نحو تشجيع الاستثمار والاتجاه نحو التحول الرقمى.

يأتي ذلك فى إطار جهود وزارة التنمية المحلية لرفع كفاءة ومهارات العاملين بالمراكز التكنولوجية في إطار توجه الدولة نحو تمكين الإدارة المحلية وتشجيع منظومة التحول الرقمي مما يضمن تعزيز الشفافية ورفع مستوى الرضا والثقة ليس فقط لدي المواطن.. ولدي المستثمرين وأصحاب الأعمال على حد السواء.

وأكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أهمية رفع كفاءة العاملين بالمراكز التكنولوجية لتقديم كافة الخدمات الحكومية بشكل مميكن من خلال منظومة تكنولوجية متكاملة مرتبطة بالعديد من الجهات لتقدم خدمة مميزة وحضارية تليق بالمواطن المصرى، يستطيع الحصول عليها من مكان واحد مؤهل على أعلى مستوى لاستقبال المواطنين، وذلك تيسيراً على المواطنين وتوفيراً للوقت والجهد.

 

واشار الى ان الوزارة تمضي قدماً في توجهها الاستراتيجي نحو بناء إدارة محلية رقمية، مستخدمة ذراعها التدريبي بسقارة لتعزيز خطتها بالإرتقاء بمستوى العاملين خاصة بالمراكز التكنولوجية في المحافظات وتدريبهم نحو التحول الرقمي .

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن الدورة تركز علي تعريف المتدربين بكيفية تطوير الخدمات الإجرائية المحلية الموجهة للمستثمرين والمواطنين من خلال تبسيط وتوحيد الاجراءات وتطوير المراكز التكنولوجية بكافة مراكز وأحياء المحافظة وربطها معاً وتدريب الكوادر البشرية المسئولة عن المراكز التكنولوجية وتشكيل لجان دائمة لتحسين الخدمات الإجرائية.

 

 

 

 

الخطة التدريبية مركز سقارة وزير التنمية المحلية التنمية المحلية

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