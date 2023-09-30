خلال 9 سنوات.. مدبولي: الدولة ضاعفت ميزانية قطاع الرعاية الصحية 5 مرات

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ما تم من إنجازات على مدار الـ 9 سنوات الماضية، في قطاع الرعاية الصحية، قائلا: “الدولة ضاعفت ميزانية القطاع 5 مرات، من أجل إحداث تطوير وإنجاز في جميع الجوانب”.

وأضاف “مدبولي”، خلال كلمته بـ مؤتمر “حكاية وطن”، أن الدولة تكلفت 87 مليار جنيه على مدار الـ 9 سنوات، نتيجة العلاج على نفقة الدولة، حيث وصل عدد المواطنين الذين تم علاجهم على نفقة الدولة إلى 17.5 مليون مواطن.

وأكمل: “المرحلة الأولى من التأمين الصحي الشامل تغطي أكثر من 6 ملايين مواطن، بتكلفة تصل إلى 51 مليار جنيه”، متابعا: “المبادرات الصحية ساهمت بشكل كبير في إحداث طفرة حقيقة في قطاع الصحة”.

وأوضح أن “مصر كانت موصومة بأنها الدولة الأكبر من حيث الإصابة بفيروس سي، ولكن بفضل المبادرات الرئاسية، سنعلن خلال أيام خلو مصر من فيروس سي”.

وفيما يخص الرعاية الاجتماعية، أوضح أن عدد اسر برنامج “تكافل وكرامة” وصل إلى 5 ملايين أسرة، بدلا من 1.7 مليون أسرة، والموازنة وصلت إلى 31 مليار جنيه.