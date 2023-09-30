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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ندب المعمل الفنى لفحص حادث تصادم الرياح التوفيقي بالقليوبية

جانب من الحادث
جانب من الحادث

أمرت جهات التحقيق بمحافظة القليوبية بندب المهندس الفني لفحص السيارتين المتسببين في حادث تصادم سيارة نقل وميني باص، بطريق محور شرق الرياح التوفيقي بعد كوبري جمجرة دائرة مركز شرطة بنها، وأسفر الحادث عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 23 أخرين.

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ننشر أسماء المتوفين والمصابين في حادث الطريق الرياح التوفيقي بالقليوبية

وطلبت النيابة العامة رجال المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث، وصرحت النيابة بدفن الضحايا عقب مناظرة الجثامين وكلفت مفتش الصحة بإعداد تقرير بالوفاة.
أجرى رجال المباحث بمديرية أمن القليوبية، معاينة لمكان حادث تصادم سيارتين بطريق محور شرق الرياح التوفيقي بعد كوبري جمجرة دائرة مركز شرطة بنها، مما أدى لمصرع 3 أشخاص، وإصابة 23 آخرين، وتبين من خلال المعاينة أن الحادث وقع بين سيارة ميني باص، وسيارة نقل.
واستمع رجال المباحث لأقوال المصابين بعد نقلهم لمستشفى بنها الجامعي وبنها التعليمي، وأكدوا أنهم فوجئوا بوقوع الحادث على طريق محور شرق الرياح التوفيقي بعد كوبري جمجرة دائرة مركز شرطة بنها، وتم إزالة آثار الحادث، وإعادة حركة السير لطبيعتها مرة أخرى، وتحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.
كان شهد طريق محور شرق الرياح التوفيقي الجديد بعد كوبري جمجرة دائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، حادث تصادم ميني باص بسيارة نقل، ما أسفر عن مصرع 3 أشخاص، وإصابة 23 آخرين، تم إخطار اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، ونقل الجثث لمشرحة مستشفى بنها التعليمي، وكذلك نقل المصابين لمستشفى بنها الجامعي، ومستشفى بنها التعليمي، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
تلقى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، اخطارا من عمليات النجدة، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بوقوع حادث تصادم ميني باص بسيارة نقل طريق محور شرق الرياح التوفيقي الجديد بعد كوبري جمجرة دائرة مركز شرطة بنها.
على الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وميني باص بطريق محور شرق الرياح التوفيقي الجديد بعد كوبري جمجرة دائرة مركز شرطة بنها، وأسفر الحادث عن مصرع 3 أشخاص، وإصابة 23 آخرين.
وجرى الدفع بـ 11 سيارة إسعاف لمكان الحادث، وجرى نقل الجثث لمشرحة مستشفى بنها التعليمي، وكذلك نقل المصابين لمستشفى بنها الجامعي، ومستشفى بنها التعليمي، وجاءت الأسماء على النحو التالي:
أسماء المتوفيين
"أسماء إبراهيم عامر، 22 سنة، وهانم غنيمي عطية، 43 سنة، وهاجر حسنين محمد، 18 سنة".
أسماء المصابين
"هدير محمد عاطف، 27 سنة، ورضوى محمد عاطف 18 سنة، وفاطمة أحمد محمد 20 سنة، وإنشراح فتحي محمد 29 سنة، وسمر رجب شحاته 27 سنة، ولبنى السيد حسن 18 سنة، ووفاء عبد الله عبد الوهاب 36 سنة، ونجف حواش السيد 20 سنة، ووليد عبده السيد 46 سنة، سائق السيارة النقل، وقوت الباشا إسماعيل إبراهيم 30 سنة، وإيمان محمد سيد 20 سنة، ورحاب محمد عبد الفتاح 32 سنة، وياسمين مصطفى علي 25 سنة، وهاني أحمد عبد الدايم 43 سنة، سائق الأتوبيس، وسهيلة هاشم منير 19 سنة، وإيمان أيمن مهدي 21 سنة، وولاء عبد الله عبد الوهاب 36 سنة، وسهام حسني 45 سنة، ورضا منصور عبد الرحمن 38 سنة، وأماني محمد سمير 20 سنة، وسامية جمال عبد الله 23 سنة، وناهد صلاح عزت 30 سنة، وكريمة محمد السيد 22 سنة، وأيه عبد المجيد محمد 29 سنة، وفهيمة عاطف فهمى 33 سنة".

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القليوبية جهات التحقيق رجال المباحث الرياح التوفيقي مديرية أمن القليوبية

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