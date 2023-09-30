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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ننشر أسماء المتوفين والمصابين في حادث الطريق الرياح التوفيقي بالقليوبية

جانب من الحادث
جانب من الحادث

ينشر موقع صدى البلد أسماء المتوفين والمصابين في حادث سيارة نقل وميني باص بطريق محور شرق الرياح التوفيقي بعد كوبري جمجرة دائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية والذي أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 23 أخرين، جرى نقلهم لمشرحة مستشفى بنها التعليمي، والمصابين لمستشفيا بنها الجامعي وبنها التعليمي.

وجاءت الأسماء على النحو التالي : المتوفين "أسماء إبراهيم عامر، 22 سنة، وهانم غنيمي عطية، 43 سنة، وهاجر حسنين محمد، 18 سنة".

أما المصابون فهم: "هدير محمد عاطف، 27 سنة، ورضوى محمد عاطف 18 سنة، وفاطمة أحمد محمد 20 سنة، وإنشراح فتحي محمد 29 سنة، وسمر رجب شحاته 27 سنة، ولبنى السيد حسن 18 سنة، ووفاء عبد الله عبد الوهاب 36 سنة، ونجف حواش السيد 20 سنة، ووليد عبده السيد 46 سنة، سائق السيارة النقل، وقوت الباشا إسماعيل إبراهيم 30 سنة، وإيمان محمد سيد 20 سنة، ورحاب محمد عبد الفتاح 32 سنة، وياسمين مصطفى علي 25 سنة، وهاني أحمد عبد الدايم 43 سنة، سائق الأتوبيس، وسهيلة هاشم منير 19 سنة، وإيمان أيمن مهدي 21 سنة، وولاء عبد الله عبد الوهاب 36 سنة، وسهام حسني 45 سنة، ورضا منصور عبد الرحمن 38 سنة، وأماني محمد سمير 20 سنة، وسامية جمال عبد الله 23 سنة، وناهد صلاح عزت 30 سنة، وكريمة محمد السيد 22 سنة، وأيه عبد المجيد محمد 29 سنة، وفهيمة عاطف فهمى 33 سنة".

وشهد طريق محور شرق الرياح التوفيقي الجديد بكفر شكر دائرة مركز شرطة بنها في محافظة القليوبية، حادث تصادم ميني باص بسيارة نقل ما أسفر عن مصرع 3 أشخاص، وإصابة 23 آخرين، وتم نقل المتوفين لمشرحة مستشفى بنها التعليمي، والمصابين إلى مستشفيي بنها الجامعي وبنها التعليمي، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق

تلقى اللواء نبيل سليم ،مدير أمن القليوبية، إخطارا من عمليات النجدة، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بوقوع حادث تصادم ميني باص بسيارة نقل طريق محور شرق الرياح التوفيقي الجديد بعد كوبري جمجرة دائرة مركز شرطة بنها.

انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وميني باص بطريق محور شرق الرياح التوفيقي الجديد بعد كوبري جمجرة دائرة مركز شرطة بنها.

وأسفر الحادث عن مصرع 3 أشخاص، وإصابة 23 آخرين، وتم الدفع بـ 11 سيارة إسعاف لمكان الحادث، ونقل الجثث لمشرحة مستشفى بنها التعليمي، وكذلك نقل المصابين لمستشفيي بنها الجامعي وبنها التعليمي.

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