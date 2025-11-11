قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
19 مصابًا .. انتداب الأدلة الجنائية لفحص موقع حريق مصنع أكتوبر
رابطة الأندية فى ورطة .. بطولات الكاف تربك مسابقة الدوري | إيه الحكاية
وزير الثقافة يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب
72 ساعة .. خبير تحكيمي: هذا آخر موعد لتقديم شكوى زيزو ضد جماهير الزمالك
عباس شومان: الإسلام دين سلام.. ونرفض إساءة تأويل آيات القتال في القرآن لتشويه صورته
الرئيس السيسي يقدم التعازي للرئيس الكيني في ضحايا الانزلاق الأرضي
الزمالك يرسل شكواه لـ الانضباط ضد زيزو في أزمة منصة السوبر
الذهب يعاود الارتفاع.. وتوقع بالوصول لقمم سعرية جديدة
مسيرة حاشدة للجبهة الوطنية في الجيزة بقيادة أبو العينين لدعم مرشحي الحزب في انتخابات النواب..صور
وفاة الطاقم بالكامل.. شاهد لحظة سقوط طائرة شحن تركية عسكرية
أبو مازن: قريبون من صياغة دستور دولة فلسطين المؤقت
حب وحشود بالآلاف.. قناة تركية تسلط الضوء على الشعبية الجارفة لـ أبو العينين في الجيزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

المفكر العالمي جيفري ساكس: الجامع الأزهر واحد من أكثر أماكن العبادة تفردا وخصوصية

المفكر العالمي جيفري ساكس داخل الجامع الأزهر
المفكر العالمي جيفري ساكس داخل الجامع الأزهر

استقبل الجامع الأزهر، اليوم الثلاثاء، البروفيسور جيفري ساكس، أستاذ الاقتصاد ورئيس مركز التنمية المستدامة بجامعة كولومبيا بالولايات المتحدة، وأحد أبرز المفكرين حول العالم، ومن أبرز الأصوات المعروفة بمواقفها المنصفة تجاه قضايا العالم الإسلامي، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والأحداث الجارية في غزة، وذلك على هامش زيارته لفضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

المفكر العالمي البروفيسور جيفري ساكس في جولة داخل الجامع الأزهر

واصطحب الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، البروفيسور الأمريكي في جولة تفقدية داخل الجامع الأزهر؛ تعرّف خلالها على النشاط الفكري والعلمي بالجامع، إلى جانب الأنشطة العلمية للرواق الأزهري، كما شاهد حلقات تحفيظ القرآن الكريم ودروس العلوم الشرعية والعربية. 

واستمع إلى شرح تفصيلي حول هذه الأنشطة ودورها في ترسيخ قيم الوسطية والاعتدال وتصحيح المفاهيم الخاطئة لدى رواد الجامع الأزهر الشريف، الذين يفدون إليه من مختلف دول العالم، مما يجعله منبرًا عالميًا لنشر ثقافة الاعتدال والوسطية.

وأعرب البروفيسور ساكس عن بالغ سعادته بهذه الزيارة، موجّهًا الشكر لفضيلة الإمام الأكبر على منحه الفرصة لزيارة الجامع الأزهر، أحد أعرق وأقدم المساجد في العالم الإسلامي، مؤكدًا أن الجامع الأزهر هو أحد أجمل أماكن العبادة التي رآها في حياته وأكثرها تفرّدًا وخصوصية. 

كما ثمَّن ما شاهده من نشاط علمي وثقافي داخل الجامع، وأبدى إعجابه بما رآه من زخارف إسلامية تزيّن أركانه، والتي تعكس عراقة الفن الإسلامي وتميّزه بجمالياته الفريدة.

الجامع الأزهر الأزهر البروفيسور جيفري ساكس جيفري ساكس المفكر العالمي جيفري ساكس المفكر العالمي البروفيسور جيفري ساكس في جولة داخل الجامع الأزهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

أنا السبب.. اعترافات سائق المطرب إسماعيل الليثي بعد الحادث المروع

دينا الشربيني وكريم محمود عبدالعزيز

اتنين غيرنا.. دينا الشربيني تتجاهل قصة طلاق كريم محمود عبد العزيز

المجني عليها

بعد اعترافه بإنهاء حياتها .. شقيقة المتهم بقتل زوجته بالمنوفية تبرئها من سوء الأخلاق

قفزة جنونية في أسعار الذهب اليوم عيار 21.. وجنيه الذهب يقفز 1600 جنيه

قفزة جنونية في أسعار الذهب اليوم عيار 21.. وجنيه الذهب يقفز 1600 جنيه

لقطة من الفيديو

التحفظ على قارئ القرآن في المتحف الكبير .. وشقيقه يوضح تفاصيل الفيديو المتداول

ياسمين الخطيب - عبدالله رشدي

كان هيخرجني من الملة.. زوجة عبدالله رشدي تكشف تفاصيل إنكاره لابنته

تقلبات جوية

أمطار متفاوتة الشدة.. تقلبات جوية وطقس سيء بعد غد الخميس

الانتخابات البرلمانية بالبحيرة

عروسان يدليان بأصواتهما بالانتخابات البرلمانية في البحيرة

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي: نرفض الإضرار بمصالح مصر المائية والإجراءات الأحادية التي تتخذها إثيوبيا

أحمد موسى

أحمد موسى: محدش هيسمح لإثيوبيا أن تكون موجود في البحر الأحمر

المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي لـ الهيئة الوطنية للانتخابات

بنداري: الوطنية للانتخابات ترحب بكل منظمات المجتمع المدني

بالصور

بالتقاط الصور.. عائلة تصطحب أطفالها أثناء الإدلاء بأصواتهم في لجنة المعهد الديني الابتدائي بإمبابة

إنتخابات مجلس النواب 2025
إنتخابات مجلس النواب 2025
إنتخابات مجلس النواب 2025

ما العلاقة بين الكركديه وضغط الدم؟

ما العلاقة بين الكركديه وضغط الدم؟
ما العلاقة بين الكركديه وضغط الدم؟
ما العلاقة بين الكركديه وضغط الدم؟

مسيرة حاشدة للجبهة الوطنية في الجيزة بقيادة أبو العينين لدعم مرشحي الحزب في انتخابات النواب..صور

مسيرة حزب الجبهة الوطنية
مسيرة حزب الجبهة الوطنية
مسيرة حزب الجبهة الوطنية

أخبار السيارات | سعر تويوتا هايلوكس 2026 .. والكشف عن نيسان نافارا

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

فيديو

إيمان عبد اللطيف

انتظام الانتخابات .. مظاهر الحب في مسيرة انتخابية حاشدة بالجيزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: المشاركة السياسية في انتخابات مجلس النواب ترسيخ دعائم الدولة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. الديمقراطية الأمريكية وقوة الدولة المصرية

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

المزيد