بعد إصابة 26 شخصا.. إعادة الحركة المرورية على محور شرق الرياح التوفيقي بالقليوبية

نجح رجال الإدارة العامة لمرور القليوبية في إعادة الحركة المرورية بطريق محور شرق الرياح التوفيقي بعد كوبري جمجرة دائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، وذلك بعد رفع آثار حادث تصادم سيارة نقل وميني باص، والذي أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 23 أخرين.

وشهد طريق محور شرق الرياح التوفيقي الجديد بكفر شكر دائرة مركز شرطة بنها في محافظة القليوبية، حادث تصادم ميني باص بسيارة نقل ما أسفر عن مصرع 3 أشخاص، وإصابة 23 آخرين، وتم نقل المتوفين لمشرحة مستشفى بنها التعليمي، والمصابين إلى مستشفيي بنها الجامعي وبنها التعليمي، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم ،مدير أمن القليوبية، إخطارا من عمليات النجدة، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بوقوع حادث تصادم ميني باص بسيارة نقل طريق محور شرق الرياح التوفيقي الجديد بعد كوبري جمجرة دائرة مركز شرطة بنها.

وانتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وميني باص بطريق محور شرق الرياح التوفيقي الجديد بعد كوبري جمجرة دائرة مركز شرطة بنها.

وأسفر الحادث عن مصرع 3 أشخاص، وإصابة 23 آخرين، وتم الدفع بـ 11 سيارة إسعاف لمكان الحادث، ونقل الجثث لمشرحة مستشفى بنها التعليمي، وكذلك نقل المصابين لمستشفيي بنها الجامعي وبنها التعليمي.