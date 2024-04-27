السفير البريطاني في العراق يدين هجوم حقل كورمور الغازي

أعرب السفير البريطاني لدى العراق، عن إدانته للهجوم الذي وقع ضد حقل كورمور الغازي بمحافظة السليمانية، مؤكدا أنه"محاولة غير مقبولة لتحقيق أهداف سياسية واقتصادية من خلال العنف".

وطالب ستيفن هيتشن في تدوينة على منصة "إكس" اليوم السبت (27 ابريل 2024) بمحاسبة المسؤولين" عن الهجوم.

وقدم السفير التعازي لأسر الضحايا متمنياً الشفاء العاجل للجرحى.

كورمور هي قرية تابعة لناحية قادر كرم في قضاء جمجمال بمحافظة السليمانية، ويعتبر الحقل الذي يتعرض لهجمات بين حين وآخر، من أغنى المناطق بالموارد الطبيعية وخاصة الغاز.

