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رئيس التحرير
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برلمان

رئيس صحة الشيوخ: المجلس الصحي المصري بمثابة العقل المدبر الحقيقي في القطاع

النائبة علي مهران
النائبة علي مهران

قال النائب الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إن صدور اللائحة التنفيذية لقانون المجلس الصحي المصري يهدف إلى تطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، من خلال اتباع المعايير المُعتمدة في تدريب الفرق الطبية والعمل على رفع كفاءتها.

وأوضح مهران، في تصريحات صحفية له، أن المجلس الصحي المصري يهدف للارتقاء بالمنظومة الصحية، ما ينعكس بالإيجاب على الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في إطار الاتجاه نحو الجمهورية الجديدة.

وأكد رئيس صحة الشيوخ، أن المجلس الصحي المصري بمثابة العقل المدبر الحقيقي في قطاع الصحة وذلك في إطار الحوكمة من خلال التطوير والإتاحة والمراقبة.

وتابع النائب الدكتور علي مهران، أن المجلس الصحي سيعمل على رفع المستوى العلمي والتطبيقي للأطباء خاصة والعاملين في جميع التخصصات الصحية عامة.

وأشار رئيس صحة الشيوخ، إلى أن أهمية المجلس تكمن فيما يحدث على أرض الواقع، خاصة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل لجميع المواطنين على مستوى الجمهورية، ما يساهم في تقديم خدمة طبية مميزة.

ولفت النائب الدكتور علي مهران، إلى أن المجلس الصحي سيعمل على إعداد البرامج العلمية والتدريبية المتخصصة والعليا فيما بعد المرحلة الجامعية، علاوة على اعتماد الشهادات المهنية بما يحقق أفضل وأقصى مجالات الأمان الطبي في التعامل مع المريض سواء على المستوى العلمي أو السريري أو الإكلينيكي من الأطباء.

يشار إلى أن مجلس الوزراء وافق على إصدار اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء وتنظيم المجلس الصحي المصري الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2022، والذي جاء إنشاؤه بهدف تطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، من خلال اتباع المعايير المُعتمدة في تدريب الفرق الطبية والعمل على رفع كفاءتها.

علي مهران النائب الدكتور علي مهران الشيوخ مجلس الشيوخ المجلس الصحي المصري

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