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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هجوم أوكراني بالصواريخ على بيلجورود الروسية

هجوم بالصواريخ على
هجوم بالصواريخ على روسيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، إسقاط تسعة صواريخ أطلقتها قوات كييف من راجمات "أوراغان" على مقاطعة بيلجورود جنوب غربي روسيا.

ووفقا لـ "روسيا اليوم"، جاء في بيان وزارة الدفاع أنه: "تم ليلة 30 سبتمبر عند الساعة 3:45 بتوقيت موسكو إحباط محاولة جديدة لنظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بتسعة صواريخ "أوراغان" على الأراضي الروسية، حيث أسقطت الدفاعات الروسية جميع الصواريخ".

 

بدوره، أكد فياتشيسلاف جلادكوف، حاكم مقاطعة بيلجورود إسقاط جميع  الصواريخ، دون أن يسفر ذلك عن إصابات أو أضرار.

كما أسقطت الدفاعات الروسية صباح أمس، الجمعة، مسيرة أوكرانية في مقاطعة بيلجورود.

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