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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الثلاثاء.. مجلس الشيوخ يفتتح جلساته البرلمانية لدور الانعقاد الرابع

المستشار عبد الوهاب
المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ

يفتتح مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق جلساته البرلمانية فى دور الانعقاد الرابع يوم الثلاثاء المقبل.
وتشهد الجلسة البرلمانية تلاوة قرار رئيس الجمهورية ببدء دور الانعقاد الرابع لمجلس الشيوخ من الفصل التشريعي الأول .
كما تشهد الجلسة تلاوة قرار فض دور الانعقاد الثالث وسيتم تحديد موعد تلقي الرغبات في تعديل عضوية اللجان النوعية .

ويعقد مجلس النواب فى تمام الساعه الثانية ظهرا يوم الثلاثاء جلساته  البرلمانية الثانية فى دور الانعقاد الرابع لإجراء انتخابات اللجان النوعية للمجلس ،والإعلان عن النتيجة الرسمية لتشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية .
ويشهد مجلس النواب حاليا الاستعدادات النهائبة لإنطلاق الجلسة الافتتاحية غدا فى تمام الساعة الحادية عشر صباحا .

وفى سياق أخر تواصل الأمانة العامة بمجلس النواب تلقى تزكيات النواب للمترشحين المحتملين لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024.


وكان عدد من أعضاء مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قد وقعوا اليوم نماذج تزكية للمرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية عبد الفتاح السيسي ،وهم :عمرو درويش وأحمد فتحى وعماد خليل وأحمد مقلد وغادة علي وعمرو يونس ومحمد إسماعيل ودعاء عريبي وأحمد رمزى ومحمود بدر وهادية حسنى .
 

مجلس النواب مجلس الشيوخ دور الإنعقاد الرابع النواب تنسيقية شباب الاحزاب

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