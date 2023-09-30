سكرتير عام البحر الأحمر يتفقد مدينة الغردقة ويشدد على ضرورة التطوير

أجرى اللواء محمد البنداري، سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، جولة تفقدية في مدينة الغردقة صباح اليوم، برفقة عدد من المسؤولين، لمتابعة أعمال الصيانة والتطوير في المنطقة.

شملت الجولة مراجعة حالة ممشي طريق الحجاز وممشي طريق المطار، حيث أكد السكرتير العام على أهمية تقليم النخيل وصيانة شبكات الري وتحسين النظافة بممشي النصر وفرق الأمن وطريق الحجاز.

كما شدد على أهمية الاهتمام بالزراعات المحلية وتحسين المداخل لاستقبال السائحين بشكل مميز.

تفقد السكرتير العام أيضًا الشوارع الرئيسية والميادين مثل ميدان سينزو وطريق القري والكوثر، حيث أكد على ضرورة تطويرها والحفاظ على نظافتها وجمالياتها.

وفي إطار جهود السلطات المحلية لتعزيز الحياة السكانية وجذب الزوار، تمثلت الجولة أيضًا في مراجعة المحلات والكافيهات في الممشى السياحي. شدد السكرتير العام على ضرورة إزالة جميع الاشغالات ومراجعة التراخيص المطلوبة، بهدف تحسين المظهر العام للمنطقة وجودة الخدمات المقدمة.

وفي الختام، قام السكرتير العام بجولة تفقدية لطريق المطار بالمدينة للتأكد من جودة الأعمال والانتهاء السريع من الأعمال في الجزيرة الوسطى بالطريق، مع التأكيد على الالتزام بمعايير الكفاءة والجودة العالية.

تتواصل الجهود الحثيثة للارتقاء بجمالية وجودة حياة سكان وزوار مدينة الغردقة، بهدف تحقيق تجربة استثنائية لكل من يزور هذه المدينة الساحرة.