عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سكرتير عام البحر الأحمر يتفقد مدينة الغردقة ويشدد على ضرورة التطوير

صورة موضوعية
صورة موضوعية

أجرى اللواء محمد البنداري، سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، جولة تفقدية في مدينة الغردقة صباح اليوم، برفقة عدد من المسؤولين، لمتابعة أعمال الصيانة والتطوير في المنطقة.

 

شملت الجولة مراجعة حالة ممشي طريق الحجاز وممشي طريق المطار، حيث أكد السكرتير العام على أهمية تقليم النخيل وصيانة شبكات الري وتحسين النظافة بممشي النصر وفرق الأمن وطريق الحجاز. 

 

كما شدد على أهمية الاهتمام بالزراعات المحلية وتحسين المداخل لاستقبال السائحين بشكل مميز.

 

تفقد السكرتير العام أيضًا الشوارع الرئيسية والميادين مثل ميدان سينزو وطريق القري والكوثر، حيث أكد على ضرورة تطويرها والحفاظ على نظافتها وجمالياتها.

وفي إطار جهود السلطات المحلية لتعزيز الحياة السكانية وجذب الزوار، تمثلت الجولة أيضًا في مراجعة المحلات والكافيهات في الممشى السياحي. شدد السكرتير العام على ضرورة إزالة جميع الاشغالات ومراجعة التراخيص المطلوبة، بهدف تحسين المظهر العام للمنطقة وجودة الخدمات المقدمة.

وفي الختام، قام السكرتير العام بجولة تفقدية لطريق المطار بالمدينة للتأكد من جودة الأعمال والانتهاء السريع من الأعمال في الجزيرة الوسطى بالطريق، مع التأكيد على الالتزام بمعايير الكفاءة والجودة العالية.

تتواصل الجهود الحثيثة للارتقاء بجمالية وجودة حياة سكان وزوار مدينة الغردقة، بهدف تحقيق تجربة استثنائية لكل من يزور هذه المدينة الساحرة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيسي يعاتب المصريين ويكشف واقعة مؤسفة أفقدت البلاد مليارات الدولارات |تقرير

الفستان وقع .. هيفاء وهبي تتعرض لموقف صادم على المسرح | فيديو

السبب الحقيقي لوفاة نجل سامي العدل.. مرض شائع يستهين به الجميع

بالمايوه.. نجم الأهلي السابق وزوجته يثيران الجدل من حمام السباحة|شاهد

جمال شعبان يكشف سبب وفاة ابن الفنان سامي العدل

لا تخافوا ولكن احذروا| حقيقة وصول العاصفة إلياس إلى مصر.. وهذا موقف الدراسة من التأجيل

مفاجأة.. براءة سيدة فاقوس المتهمة بإنهاء حياة صغيرها وطهيه وتناول لحمه.. فيديو

مش مصدقة نفسي.. فيديو مثير لوصلة رقص جمعت محمود حميدة وفنانة استعراضية

ترشيحاتنا

الفرحة حلوة مفيش كلام.. أحمد دويدار يتغنى بفوز الزمالك على أرتا سولار

الرئيس للحكومة: لازم الناس تعرف الحقيقة عشان تشيل معانا

السيسي: بقالنا 10 سنين بنعالج خلل حصل في 2011

السيسي: شوية الكهربا اللي بيتقطعوا بيوفروا ٣٠٠ مليون دولار

السيسي: مصر بلدنا كلنا والغلبان اللي ماشي في الشارع ليه فيها زيي وعليه اللي عليا

مليون سرقة شهريا.. السيسي: الكهرباء بنوفرها بربع تمنها والناس مش عايزة تدفعه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس ملفتة.. مي حلمي تخطف الأنظار رفقة والدتها وشقيقها

الفستان وقع .. هيفاء وهبي تتعرض لموقف صادم على المسرح | فيديو

الجمهور يقلق على منى زكي بعد صورتها بتلقى فيتامينات وريدية

فستان جذاب.. رانيا يوسف تخطف الأنظار بجمالها من لبنان.. شاهد

فيديو

زلزال كبير يضرب تركيا .. وتحركات عاجلة لمواجهة عاصفة مدمرة|تغطية خاصة

برأسين وبدون أيدٍ.. ظهور تماثيل تشبه الأشباح على صفحة جوجل

نقاتل من أجل بلدنا .. أول تعليق للرئيس السيسي على الانتخابات الرئاسية

براءة سيدة الزقازيق التي تخلصت من ابنها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ