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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رمى عليه الحذاء عشان يموته.. فأر في مدرج الجامعة يثير فزع الطلاب |شاهد

فأر في المدرج
فأر في المدرج

انطلق اليوم أول ايام العام الدراسي، حيث ذهب الطلاب في حالة من الجد والسعادة مستقبلين المدرج لتلقي المحاضرات ليتفأجا الطلاب بظهور فأر أمامهم ليثير حالة من الرعب على جميع الطلاب ويبدأ الجميع في الفزع والصراخ.

فأر في المدرج 

واظهر فيديو تداول على منصات موقع التواصل الإجتماعي الفيس بوك وجود فار داخل مدرج دراسي، وفور مشاهدة الفار بدأ الطلاب في الصراخ بينما حاول البعض الآخر الإمساك بيه بينما قام احد الطلاب بخلع حذائه لالقاءه على الفأر.

واثار الفيديو سخرية الكثير حيث علقت أماني عبد الحميد “لو عندنا ف بيطري كنا اتغدينا بيه”، بينما قالت غادة لصديقتها “ فاكره الفار اللى كان بيطلع يمسى علينا كل محاضره من ورا الدكتور وهو بيشرح”، وكتب ايمان: “المعلم رشدان بنفسه نازل يشرح المحاضرة”.

وكتب احمد “المحاضرة قلبت توم جيرى فاكرين العصافير عندنا”، بينما علق يوسف “الفار نزل الكليه ونا لأ”، وعلق آخر “اكيد كلية صيدله هربان من تلميذه ما قدرت تتحكم فيه”.

بينما حاء تعليق آخر “هو واضح أن الكليه مش ف مصر بس هما معلقين صوره ابو طارق بتاع الكشرى على الحيطه ليه ؟! ”.

استقبلت الجامعات الطلاب اليوم وسط أجواء من الاحتفاء والترحيب بالطلاب، حيث حصدت اليوم ثمرة جهودهم التي بذلتها على مدار الفترة الماضية لاستقبال الطلاب ، وكان في استقبال الطلاب الجدد أجواء خاصة حيث كان هناك نوع من الإرشاد والدعم لهم من قبل إدارة الكليات والطلاب القدامى،  بينما كان من أبرز ما شهدته الجامعات لاستقبال الطلاب هي تحية العلم.

إعلان الجداول للطلاب وتواجد أعضاء هيئة التدريس

وقال الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي إن الجامعات شهدت تواجد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة داخل الحرم الجامعي منذ صباح اليوم الأول للعام الدراسي الجديد، وذلك من أجل ضمان انتظام سير العملية التعليمية بنجاح.

واشار إلى أن الكليات تعمل على سرعة إعلان الجداول الدراسية ، من قبل بدء العام الدراسي الجديد، حتى تنتظم الدراسة بكافة الكليات .

وأكد الدكتور عادل عبدالغفار أن الجامعات ستقوم بعقد ندوات ثقافية ضمن خطتها للعام الدراسي الجديد بالإضافة إلى ورش العمل التي هدفها تنمية الوعي القومي لدى جميع الطلاب وايضا القيام بمحاربة المفاهيم والأفكار غير السوية، وايضا تعاون الجامعات مع مركز رعاية الموهوبين والنوابغ في الوزارة، وذلك بهدف تنظيم الفعاليات والأنشطة الرياضية والثقافية والفنية للطلاب، والقيام بدعم الطلاب الموهوبين.

أول أيام العام الدراسى فأر فأر في المدرج فار داخل مدرج دراسي منصات موقع التواصل الإجتماعي

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