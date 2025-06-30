«تجارية الإسماعيلية» عن 30 يونيو : المستقبل يبدأ بيد شعب واعٍ متحد حول قيادته الوطنية

صرح إبراهيم بشاري نائب شعبة الاستيراد والتصدير بغرفة الإسماعيلية التجارية أن ما تحقق منذ 30 يونيو حتى اليوم يعكس قدرة الدولة المصرية على تجاوز التحديات بفضل وعي شعبها، وصلابة مؤسساتها، وقيادتها الوطنية المخلصة، وأن المصريين سيظلون على قلب رجل واحد للدفاع عن وطنهم، وحماية مكتسباتهم، والتصدي لكل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر واستقرارها، مؤكدا أن المستقبل يبدأ بيد شعب واعٍ متحد حول قيادته الوطنية.



أضاف ابراهيم البشاري، أن دعم الشعب للقيادة السياسية هو الضامن الأول لاستكمال مسيرة البناء والتنمية، وتحقيق الأمن والاستقرار، ومواجهة التحديات الإقليمية والدولية التي تحيط بنا، داعيا الشعب المصرى إلى استذكار تضحيات أبطال 30 يونيو، وتجديد العهد على مواصلة العمل الجاد والبناء، للحفاظ على مكتسبات الثورة ومواجهة كل محاولات المساس بأمن الوطن واستقراره، كما طالب بتعزيز قيم التضامن والتلاحم بين أبناء الوطن، لأن الوحدة هي القوة الحقيقية التي تقود مصر إلى مزيد من التقدم والازدهار.