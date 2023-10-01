جامب سوت لامع وضيق|شاهد درة بإطلالة مثيرة للجدل لنجمة عالمية تشعل السوشيال ميديا

ترتدي النجمات نفس الملابس على فترات دون مراجعة ما لبسته الأخريات، خاصة إن كانت نجمتان لم تلتقيا وفي قارات متباعدة.

وأثارت الفنانة درة جدلا كبيرا في اخر ظهور لها بسبب إطلالاتها.

حيث ظهرت التونسية درة مؤخرا في عرض مجوهرات دار ميسيكا بإطلالة كاملة من تصميم مايكل كورس Micheal Kors، من مجموعته لخريف 2023، مكونة من جامبسوت ذهبي لامع وفوقه معطف بيج، ولملمت شعرها للخلف، وتعاونت فيها مع منسقة الأزياء يمنى مصطفى

وكانت النجمة العالمية بليك ليفلي ظهرت بنفس الإطلالة منذ أسبوعين تقريبا، عندما حضرت عرض أزياء مايكل كورس لشتاء وخريف 2024، وبنفس التنسيق الذي ارتدته درة، وظهر على عارضة الأزياء

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