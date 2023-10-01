إصابة 6 أشخاص بنزلة معوية عقب تناول وجبة منزلية بالشرقية

أصيب 6 أشخاص بنزلات معوية نتيجة تناول طعام منزلي بقرية الأسدية دائرة مركز ابو حماد وتم نقل المصابين الي مستشفي ابو حماد وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي ابوحماد بإستقبال كلا من "ميادة ح ع"17 سنة و"هايدي س ع" 20 سنة و"ريم ص ع " 30 سنة و"زكية م ا" 33 سنة و"مني ع م" 36 سنة و"ابراهيم ع ع" 40 سنة مقيمين قرية الأسدية بمركز ابو حماد مصابين بنزلة معوية وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم نتيجة تناول طعام منزلي بقرية الأسدية دائرة مركز ابو حماد وتم نقل المصابين الي مستشفي ابو حماد وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة.