كامل الوزير: القطار الكهربائي الخفيف هو أنسب وسيلة نقل جماعي

قال الدكتور كامل الوزير وزير النقل، إنه أصبح هناك 5 شركات مصرية وطنية تعمل في الخط الرابع لـ مترو الأنفاق، لافتاً إلى أن محطات مترو الأنفاق في منطقة المتحف المصري سوف تكون جاهزة خلال افتتاح المتحف المصري.

كامل الوزير: مترو الأنفاق عندما يصل إلى الرحاب سوف يحمل مليون ونصف راكب يومياً



وأضاف كامل الوزير- خلال كلمته في فعاليات جلسات اليوم الثاني من مؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية و الإنجاز" بحضور الرئيس السيسي- أن مترو الأنفاق عندما يصل إلى الرحاب سوف يحمل مليون ونصف راكب يومياً. وأكد أن القطار الكهربائي الخفيف هو أنسب وسيلة نقل جماعي للمسار الخاصة به، حيث يربط القاهرة ، مدينة نصر، و جميع التجمعات العمرانية الجديدة، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

