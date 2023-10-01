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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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كامل الوزير: القطار الكهربائي الخفيف هو أنسب وسيلة نقل جماعي

الفريق كامل الوزير
الفريق كامل الوزير وزير النقل

قال الدكتور كامل الوزير وزير النقل، إنه أصبح هناك 5 شركات مصرية وطنية تعمل في الخط الرابع لـ مترو الأنفاق،  لافتاً إلى أن محطات مترو الأنفاق في منطقة المتحف المصري  سوف تكون جاهزة  خلال افتتاح المتحف المصري.

كامل الوزير: مترو الأنفاق عندما يصل إلى الرحاب سوف يحمل مليون ونصف راكب يومياً


وأضاف كامل الوزير- خلال كلمته في فعاليات جلسات اليوم الثاني من مؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية و الإنجاز" بحضور الرئيس السيسي- أن مترو الأنفاق عندما يصل إلى الرحاب سوف يحمل مليون ونصف راكب يومياً. وأكد  أن القطار الكهربائي الخفيف هو أنسب وسيلة نقل جماعي للمسار الخاصة به، حيث يربط القاهرة ، مدينة نصر، و جميع التجمعات العمرانية الجديدة، بالعاصمة الإدارية الجديدة.
 

 

 

كامل الوزير وزير النقل مترو الأنفاق منطقة المتحف المصري المتحف المصري

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