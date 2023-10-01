عصام الجزار: هناك 2 مليون وحدة سكنية شاغرة في مصر

قال المهندس عاصم الجزار، وزير الإسكان، خلال مؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز، إن هناك عددا كبيرا من الوحدات الشاغرة في مصر يصل إلى 2 مليون وحدة ونعمل على تحقيق استفادة منها.

وأكد وزير الإسكان خلال فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز، المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه تم تنفيذ ما يقرب من 2.7 مليون وحدة سكنية ما بين إسكان اجتماعي وإسكان متوسط، وطرح العديد من قطع الأراضي خلال 9 سنوات.

ويشهد مؤتمر حكاية وطن اليوم جلسات تركز على قطاعات الطاقة والبنية التحتية، ويشارك فيها دكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ويتم خلال هذه الجلسات مناقشة مشروعات قومية كبيرة وجهود تطوير البنية التحتية.

وشهد المؤتمر أمس فى يومه الأول جلسات مهمة تركز على محاور الاقتصاد، ويشارك فيها كبار الوزراء، حيث حضر الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ودكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد سمير وزير التجارة والصناعة، ودكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وتناولت هذه الجلسات سياسات وبرامج الحكومة في دعم الاقتصاد المصري.

بينما يشهد اليوم الثالث والأخير غدا، جلسات تركز على مجالات السياسة الخارجية والأمن القومي، ويحضرها سامح شكري وزير الخارجية والمستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، يتم خلال هذه الجلسات مناقشة قضايا الأمن القومي والعلاقات الدولية.