إنشاء 7000 كم طرق رئيسية جديدة.. كامل الوزير يستعرض إنجازات وزارة النقل

قال الدكتور كامل الوزير وزير النقل، إنه تم إنشاء 7 آلاف كم طرق رئيسية جديدة، وتم تطوير 10 آلاف كم من شبكة الطرق الحالية.

كامل الوزير: إنشاء 13 محورا جديدا



وأضاف كامل الوزير خلال كلمته في فعاليات جلسات اليوم الثاني من مؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية و الإنجاز" بحضور الرئيس السيسي، أنه تم إنشاء 13 محورا جديدا، يربط بين الطريق الصحراوي الشرقي، بالطريق الصحراوي الغربي، مروراً بوادي النيل، و كل التجمعات السكنية، و الصناعية و الزراعية.

وأشار كامل الوزير وزير النقل إلى، أن تم إنشاء 935 كوبري، ليصل عدد الكباري اليوم 2435 كوبري ، بالإضافة إلى رفع كفاءة 41 ألف كيلو من 125 ألف كيلو طرق محلية.