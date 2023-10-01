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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفاجأة مدوية.. انتهاء موسم ميسي مع إنتر ميامي

صدى البلد

كشف تقرير صحفي، اليوم الأحد، عن غياب الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب فريق إنتر ميامي، عن الفريق حتى نهاية الموسم.

وكتب الصحفي الأمريكي كادين ديليسا، المختص بأخبار إنتر ميامي عبر صفحته الرسمية على منصة “إكس” قائلاً: “مصدر أكد لنا أن ميسي يعاني من تمزق عمقه 2 سم في أوتار الركبة، أكدته أشعة الرنين المغناطيسي، ما سيجعله على الأرجح يغيب لنهاية الموسم”.

وأضاف: “لقد تعرض ميسي لتلك الإصابة خلال لقاء الأرجنتين والإكوادور في تصفيات كأس العالم 2026، قبل أن تتفاقم ضد تورنتو”.

ميسي مع إنتر ميامي 

يذكر أن ميسي منذ انضمامه لفريق إنتر ميامي، والفريق الأمريكي لم يتذوق طعم الخسارة.

ميسي ليونيل ميسي إنتر ميامي الرنين المغناطيسي الأرجنتيني ليونيل ميسى

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