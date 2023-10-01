بعد هدفه في ارتا سولار.. زوجة نجم الزمالك تخطف الأنظار على انستجرام

نشرت هدي باهي زوجة احمد سيد زيزو نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك صورة لها برفقة زوجها ، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

وظهرت هدي برفقة زوجها زيزو وابنتهما داخل السيارة .

وحقق فريق الزمالك الفوز على أرتا سولار الجيبوتى بنتيجة 4 / 1 فى ريمونتادا بالمباراة التى جمعتهما امس السبت، على استاد القاهرة الدولى، في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

بهذه النتيجة يتأهل الزمالك لدور مجموعات الكونفدرالية الأفريقية، بعد الفوز بنتيجة 4 / 3 بمجموع مباراتى الذهاب والإياب.