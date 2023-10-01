عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

في اليوم العالمي للقهوة .. فوائد مذهلة وهذا ما تفعله بجسمك

صدى البلد

فى اليوم العالمى للقهوة، قدم الدكتور أحمد صبرى استشارى السمنة والتغذية العلاجية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، فوائد القهوة..

فوائد شرب القهوة صباحاً ..

١ تحسن الحالة المزاجية والنفسية.

٢ تزيد نشاط المخ ،وتعمل على زيادة التركيز وحفظ المعلومات.

٣ تساعد  على إنقاص الوزن وحرق الدهون في الجسم.

٤ تعمل الرائحة المنبعثة من فنجان القهوة عند استنشاقها على التقليل من حدة التوتر والقلق ومنح الشعور بالسعادة.

٥ يمنح كوب القهوة الصباحي 15% من مضادات الأكسدة التي يحتاجها الجسم، والتي تحمي من أمراض السرطان والقلب والشرايين وغيرها.

٦ تناول فنجان القهوة كل صباح يساعد على تحسين الصحة.

٧ تخفف القهوة من الشعور بالصداع.

وعلى الرغم من الفوائد الكثيرة لشرب القهوة،الا ان ذلك  لا يعني  تناولها بإفراط، لأنها  قد تسبب أضراراً أيضًا.


لذلك. يجب الاعتدال في شرب القهوة للتمتع بفوائدها العديدة دون التعرض لأضرارها ..

التوتر والقلق الحالة المزاجية القلب والشرايين اليوم العالمي للقهوة تحسين الصحة ليوم العالمي فوائد شرب القهوة فوائد القهوة في اليوم العالمى فنجان القهوة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاكوش سافر معها وخان زوجته| حورية فرغلي تفضح اسم ممثلة مشهورة وراء طلاقهما.. تفاصيل مثيرة

انفصال محمد رشاد عن خطيبته غادة فتحي| خاص

أحمد حسن يفجر مفاجأة عن مهاجم الأهلي الجديد.. تفاصيل

هتأخر ساعتك 60 دقيقة.. موعد بدء التوقيت الشتوي رسميا

الأهلي يخطف نجم الزمالك.. صفقة جديدة تسبب صدمة لجمهور الأبيض

لمدة 4 مواسم.. تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة من الزمالك

الوطنية للانتخابات: أجهزة تابلت إضافية بمكاتب التوثيق لمواجهة زحام استخراج "تأييد مرشحي الرئاسة"

السعودية .. نداء عاجل من "الغذاء والدواء" بشأن القهوة

موضوعات متعلقة

منها السبانخ والأفوكادو.. خبير تغذية يقدم أطعمة تخفض مستوى السكر في الدم

الأرز والكرنب.. أفضل ماسك لشد الوجه

بستايل قديم.. سالى عبد السلام تثير الجدل باطلالة ملفتة

بملابس ملفتة.. مي حلمي تخطف الأنظار رفقة والدتها وشقيقها

الجمهور يقلق على منى زكي بعد صورتها بتلقى فيتامينات وريدية

فستان جذاب.. رانيا يوسف تخطف الأنظار بجمالها من لبنان.. شاهد

طريقة تحضير صينية البطاطس البيوريه

هاني الناظر يصاب بوعكة صحية | تفاصيل

ترشيحاتنا

البلطي أبرزها.. وزير الزراعة: مصر الأولى إفريقيًّا في الاستزراع السمكي| فيديو

تعرف علي علامات تلف حساس الشكمان بالسيارة| تفاصيل

رقم هائل.. الاتحاد الأوروبي يعلن حجم المساعدات المالية لأوكرانيا منذ اندلاع الحرب

حكاية وطن.. كيف أصبحت مصر الأولى إفريقيا فى الاستزراع السمكي؟

السيسي: إلقاء مياه الصرف ببحيرة المنزلة تسبب في تعطيل زراعة 250 ألف فدان

سيول وفيضانات آتية.. مخاوف من تكرار حادث درنة غرب ليبيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسافر يثير الجدل بعد إخفائه كاميرا صغيرة داخل أمعته بمطار أمريكي

في اليوم العالمي للقهوة .. فوائد مذهلة وهذا ما تفعله بجسمك

3 أيام متتالية مدفوعة الأجر.. الإجازات الرسمية بشهر أكتوبر والمتبقية لنهاية العام

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجبن القريش؟

فيديو

سيول وفيضانات آتية.. مخاوف من تكرار حادث درنة غرب ليبيا

كارثة قادمة بسبب كوفيد.. وتأثير خطير على المخ| ما القصة؟

طابور الصباح اتغير.. مقطع فيديو يثير الجدل لطلاب بأول أيام الدراسة

«كانت كده بقت كده» .. طفرة في قطاع الكهرباء خلال 10 سنوات من حكم الرئيس السيسي |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ