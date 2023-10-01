في اليوم العالمي للقهوة .. فوائد مذهلة وهذا ما تفعله بجسمك

فى اليوم العالمى للقهوة، قدم الدكتور أحمد صبرى استشارى السمنة والتغذية العلاجية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، فوائد القهوة..

فوائد شرب القهوة صباحاً ..

١ تحسن الحالة المزاجية والنفسية.

٢ تزيد نشاط المخ ،وتعمل على زيادة التركيز وحفظ المعلومات.

٣ تساعد على إنقاص الوزن وحرق الدهون في الجسم.

٤ تعمل الرائحة المنبعثة من فنجان القهوة عند استنشاقها على التقليل من حدة التوتر والقلق ومنح الشعور بالسعادة.

٥ يمنح كوب القهوة الصباحي 15% من مضادات الأكسدة التي يحتاجها الجسم، والتي تحمي من أمراض السرطان والقلب والشرايين وغيرها.

٦ تناول فنجان القهوة كل صباح يساعد على تحسين الصحة.

٧ تخفف القهوة من الشعور بالصداع.

وعلى الرغم من الفوائد الكثيرة لشرب القهوة،الا ان ذلك لا يعني تناولها بإفراط، لأنها قد تسبب أضراراً أيضًا.



لذلك. يجب الاعتدال في شرب القهوة للتمتع بفوائدها العديدة دون التعرض لأضرارها ..