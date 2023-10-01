مصطفى الفقي: حكاية وطن كشف حساب لما تم في الدولة المصرية

أكد المفكر السياسي الدكتور مصطفى الفقي، أن الانتخابات إحدى الآليات الكبرى الديمقراطية الحديثة، مضيفا أن ما يحدث في مصر حالة حراك سياسي.



وأضاف مصطفى الفقي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الأحد، أن مؤتمر حكاية وطن، والدي انطلق امس بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، يعد كشف حساب لما تم في الدولة المصرية خلال السنوات الماضية و ليعلم الجميع ما تم.

وتابع المفكر السياسي الدكتور مصطفى الفقي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اقتحم المعاقل المغلقة، ويعمل على جعل الانتخابات الرئاسية عرس حقيقي.

