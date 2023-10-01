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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تأجيل دعوى بطلان قرار "الرياضة" بزوال صفة نائب رئيس نادي سموحة

صدى البلد

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في الدائرة الثانية ، تأجيل الدعوى المقدمة من جانب الدكتور عمر الغنيمي نائب رئيس نادي سموحة، ضد قرار وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية بزوال صفة نائب رئيس النادى عنه لجلسة 22 أكتوبر المقبل .

وإقرار محامي سموحة يأتي على غير الحقيقة خاصة وأن مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية أقرت في مستند رسمي عدم ترشح اللواء سعيد رشاد في الانتخابات من الأساس، حتى يتم منعه من الترشح، وبالتالي إلغاء نتيجة الانتخابات وزوال صفة نائب رئيس سموحة عن الغنيمي .


يذكر أن الدكتور عمر الغنيمي نجح في انتخابات سموحة وأصبح نائبا للرئيس بأغلبية أصوات الجمعية العمومية قبل أن يصدر قرار وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية، بزوال الصفة عنه بحجة إلغاء نتيجة الانتخابات على منصب النائب بسبب حكم قضائي صادر لصالح اللواء سعيد رشاد.
 

القضاء الادارى محكمة القضاء الاداري

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