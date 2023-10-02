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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استمرار عمل القافلة الطبية برمانة لتوزيع الأجهزة التعويضية والسمعيات

تسليم الأجهزة التعويضية
تسليم الأجهزة التعويضية لأعضاء قادرون بإختلاف

تواصل  القافلة الطبية التي تنظمها مؤسسة مصر الخير   بمحافظة شمال سيناء، أعمالها اليوم الأثنين   بقرية 6 أكتوبر قطاع رمانه  بمقر جمعية 6 أكتوبر الخيرية، تحت رعاية اللواء الدكتور  محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.
 

حيث تم تخصص الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية والسمعيات لأعضاء قادرون باختلاف ،  والعدد المستهدف 70 حالة ،وسيتم زيادة أيام العمل في حاجه زيادة عدد المستفيدين.
 

مرضى السرطان :

 

وقد شملت عمليات تخصص الأجهزة التعويضية و الأطراف الصناعية و السمعيات ، بمقر جمعيه محبي مرضى السرطان  بشارع البحر  بمدينة العريش، وذلك باستقبال المترددين على القافلة للكشف المجاني وصرف الادوية اللازمة بدون مقابل.. حيث تم توزيع الأجهزة على 100حالة.

كما مارست القافلة أعمالها ، بمدينة بئر العبد بمقر حضانة ذوى الاحتياجات الخاصة، والعدد المستهدف 100 حاله.
 

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رمانة الاجهزة التعويضة الأطراف السمعيات

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