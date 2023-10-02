القوات المسلحة تدفع بطائرتين لموقع حريق مديرية أمن الإسماعيلية

أعلنت قناة اكسترا نيوز في نبأ عاجل لها ، أن القوات المسلحة دفعت بسيارات الإطفاء والإسعاف وطائرتين، لموقع حريق مديرية أمن الإسماعيلية.

ودفعت وزارة الصحة بـ 30 سيارة إسعاف، لموقع الحادث، لنقل المصابين إلى مستشفيات المحافظة، كمات تم رفع حالة الطوارئ بالمستشفيات في المحافظة.

وتابع اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لحظة بلحظة حريق مديرية أمن الإسماعيلية، الذي نشب في المبني في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق التهم مبنى المديرية، فيما أصيب 17 شخصا بحالات اختناق بحسب التقديرات المبدئية، كما تم إجراء اسعافات أولية بعض المصابين ، دون الحاجة إلى نقلهم للمستشفى.