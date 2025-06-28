إعلامي عن اعتزال عبد الشافي: بالتوفيق يا خلوق

وجة الاعلامي مينا ماهر ، رسالة إلى اللاعب محمد عبد الشافي، وذلك عقب إعلان الأخير اعتزاله كرة القدم نهائيًا، بعد مسيرة حافلة امتدت لأكثر من 20 عامًا.

وكتب مينا ماهر:بالتوفيق يا خلوق.

ويعد محمد عبد الشافي أحد رموز الكرة المصرية الذين جمعوا بين المهارة العالية والانضباط والسلوك المثالي، وهو ما أكده عاشور في رسالته، ليختتم النجم الزملكاوي السابق مشواره الكروي محاطًا بكلمات الاحترام والتقدير من جماهير الكرة المصرية وزملائه على حد سواء.



ووجّه نادي الزمالك رسالة تقدير ووداع للنجم المخضرم محمد عبد الشافي، عبر حسابات النادي الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد نهاية مشواره مع الفريق، حيث جاء في الرسالة: “الانتماء والتاريخ محمد عبد الشافي، القدوة والرمز، واللي هيفضل دايمًا في قلوبنا.. شكرًا يا شيفو… على كل لحظة كنت فيها قدوة بقميص الزمالك”.

