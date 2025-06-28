كريم فؤاد يعود إلى الأهلي بعد التعافي من الإصابة

يستعيد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جهود نجمه كريم فؤاد، وذلك خلال فترة الإعداد للموسم الجديد، تحت قيادة المدير الفني الإسباني خوسيه ريبيرو.

ويأتي ذلك بعد تعافي اللاعب من الإصابة التي تعرض لها بقطع في الرباط الصليبي، حيث يخضع حاليًا لتدريبات فردية للحفاظ على جاهزيته البدنية والفنية تمهيدًا للاندماج في التدريبات الجماعية قريبًا.

وكان كريم فؤاد قد أجرى جراحة الرباط الصليبي في أغسطس الماضي بأحد المراكز الطبية في النمسا، وخضع بعدها لبرنامج تأهيلي من ثلاث مراحل، شمل العلاج الطبيعي، وتقوية العضلات، ثم العودة التدريجية للمستطيل الأخضر.

راحة سلبية للاعبي الأهلي بعد كأس العالم للأندية

قرر الجهاز الفني للنادي الأهلي منح لاعبي الفريق راحة سلبية لمدة 18 يومًا، وذلك بعد الانتهاء من مشاركتهم في بطولة كأس العالم للأندية، التي أقيمت مؤخرًا في الولايات المتحدة الأمريكية. ويأتي هذا القرار بهدف منح اللاعبين فرصة لاستعادة لياقتهم الذهنية والبدنية، بعد فترة طويلة من الضغط المتواصل بسبب المشاركة في البطولات المحلية والقارية.



اللاعبون لم يحصلوا على راحة كافية عقب نهاية بطولة الدوري، حيث دخل الفريق مباشرة في الاستعدادات لبطولة كأس العالم للأندية، وهو ما أدى إلى حالة من الإرهاق العام داخل الفريق.



مشاركة غير موفقة للأهلي في مونديال الأندية

أنهى الأهلي مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية دون تحقيق أي فوز، حيث تعادل في مباراتين أمام إنتر ميامي الأمريكي وبورتو البرتغالي، بينما خسر المباراة الثالثة، ليودع البطولة من دور المجموعات. وتسعى إدارة النادي والجهاز الفني إلى مراجعة الأخطاء وتصحيح المسار قبل انطلاق الموسم الجديد



